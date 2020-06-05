Türkiye'de 5 büyüklüğünde deprem
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.06’da merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
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Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.06’da merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.
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