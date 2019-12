Türk Ajansı Kıbrıs 46. yaşını kutladı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 46. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Ajansta, kuruluş yıldönümü dolayısıyla, personelin de katılımıyla pasta kesildi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, 46. yaş kutlaması sırasında yaptığı konuşmada, personele emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

Gürdallı, ajansın personel sayesinde ayakta olduğunu belirterek, 2020'de ajansı geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kutlama ve pasta kesimine TAK Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

TAK Yönetim Kurulu'ndan Tatar'a ziyaret

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu üyeleri, Ajansın 46. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda saat 10,30’da gerçekleşen görüşmede konuşan TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, TAK’ın 2019 yılını başarıyla geçirdiğini, objektif haberciliği en iyi şekilde yapmayı başardığını; teknik eksiklikler ve personel eksikliğine rağmen basına ülkedeki tüm gelişmeleri aktarmaya çalıştığını kaydetti.

Önümüzdeki yıl bunu daha iyi noktaya getirmek için çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Akkor, Haziran ayında var olan bültenlerine İngilizce bülteni de ekleyerek Kıbrıs Türk siyasetindeki söylemleri dünyaya daha rahat ulaştırabileceklerini belirtti.

Hükümete kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Akkor, bütçede yer alan personel alımını Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında gerçekleştireceklerini kaydetti.

Tatar: “TAK misyonunu en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan önemli bir kurum"

Başbakan Tatar da, TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün sesini hem ülke içinde hem de dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuş ve bu misyonunu en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan önemli bir kurum olduğunu söyledi.

TAK’ın teknik sıkıntılara ve personel eksikliğine rağmen Kıbrıs Türkü’nün sesini, dünyaya duyurmayı başardığını ifade eden Tatar, internet yayıncılığı yapanların, sosyal medyanın, yazılı ve görsel basının TAK’ın haberlerini kullandığını ve dünyaya dağıttığını kaydetti.

TAK’ın ürettiği haberlerin yerel medya ve sosyal medya üzerinden en iyi şekilde sağlanması gerektiğini belirten Tatar, bunun önemli olduğunu, teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin buna katkı koyduğunu vurguladı.İletişimdeki gelişmelerle TAK’ın ürettiği haberlerin her an dünyanın her yerinde olduğunu kaydeden Tatar, bu dururumla TAK’ın öneminin çok daha fazla arttığını ifade etti.

Tatar, objektif habercilikle Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki, Türkiye ve dünyanın her yerindeki gelişmeleri Kıbrıs Türkü’nün sesi ve değerlendirmeleriyle dünyaya ulaştırmanın TAK’ın temel görevi olduğunu söyledi.

TAK’da daha verimli bir yapı için kendilerinin de ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Tatar, TAK’ın yıllardır çözümlenmeyi bekleyen bir bina sorunu olduğunu bu sorunun her zaman gündemlerinde olması gerektiğini ve TAK’ın günümüz koşullarını yakalayacak teknik altyapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Ekonomik sıkıntılardan dolayı bu sorunların hemen çözümlenemediğini kaydeden Tatar, ancak hedefler konulduğunda ve kararlılık gösterildiğinde zaman içinde bu hedeflere mutlaka ulaşılacağını belirtti.

TAK’ın bir devlet ajansı olduğunu, devletin hassasiyetlerini, zor şartlarda verilen KKTC mücadelesini gözetmesi gerektiğini dile getiren Tatar, KKTC’nin sesi olduğuna göre TAK’ın KKTC’nin ilkeleri ve duyarlılıklarına göre hareket etmesi gerektiğini de söyledi.

Başçeri, TAK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, TAK’ın 2020 Haziran’ında İngilizce bülten yayımlamaya başlayacağını açıkladı.

TAK Yönetim Kurulu, ajansın kuruluşunun 46’ncı yıl dönümü vesilesiyle başlattığı ziyaretler çerçevesinde, bugün de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor görüşmede yaptığı konuşmada, TAK’ın 2019’da da ülke gündemini objektif ve aksaksız bir şekilde aktardığına inandığını belirtti.

Akkor ayrıca, hizmetlerini genişletme adına, Haziran 2020 itibarıyla İngilizce bülten hazırlanacağını da açıkladı.

Başçeri: "TAK hem yazılı, hem de görsel medyada önemli bir kurum"

Büyükelçi Ali Murat Başçeri ise TAK’ın sadece yazılı yayın yapan medyanın değil görsel medya için de en önemli kaynak olduğunu ifade etti.

TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün sesi olduğunu, farklı dillerde de hizmet vermeye başlayacak olmasını öğrenmekten de memnuniyet duyduğunu belirten Başçeri, “Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının dünyaya duyurulmasında yaptığınız çalışmalar hem Türkiye Cumhuriyeti hem de KKTC’nin elini güçlendirecektir” dedi.

Uluçay, TAK yöneticilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, kuruluşunun 46.yılı nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde söz alan TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, kuruluş yıldönümlerinde kurum personelinin en fazla mesai geçirdikleri yerlerden birinde olduklarını anımsatarak, tıpkı bütçe görüşmeleri gibi yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için çalışanların bütün zor koşullara rağmen canla başla çaba gösterdiğini ifade etti.

Uluçay: "TAK’ın ülke kurumsallaşmasında çok önemli katkıları var"

Meclis Başkanı Uluçay da konuşmasında, Meclis’in çalışmalarında görev yapan tüm TAK çalışanlarının adeta kendi personelleri gibi olduğunu söyleyerek, büyük bir özveri ile görev yaptıklarına dikkati çekti.

Milletvekillerinin görüş ve önerilerinin basına ve kamuoyuna aktarılmasında TAK’ın önemli bir misyonu üslendiğine dikkati çeken Uluçay, zaman zaman bazı serzenişler olsa da çalışan tüm ekibin görevini hakkıyla yerine getirdiğine olan inancını dile getirdi.

Uluçay, TAK’ın ülkenin kurumsallaşmasında çok önemli katkıları olduğunu ve bundan sonraki süreçte de katkıları olacağına inandığını belirttiği konuşmasında, tüm çalışanlara teşekkür etti ve kurumun kuruluş yıldönümünü kutladı.

Gazeteciler Birliği'nden TAK'a tebrik mesajı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türk Ajansı Kıbrıs’ın 46. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

KTBG Başkanı Sami Özüslu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz yayıncılığında çok önemli bir yer tutan Türk Ajansı Kıbrıs’a 46 yıllık geçmişinde ve günümüzde emek veren, katkı koyan herkesi en içten duygularla kutlar, aramızdan ayrılanları saygıyla anar, çalışanlarınızla birlikte nice başarılı yıllar dilerim”.