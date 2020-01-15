Turizmde ‘taksit’ endişesi

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “Türkiye bize destek olurken, BDDK’nın aldığı karar KKTC’yi gölgeleyecek. Karar uygulamasına hemen geçildi” derken, turizm sektörü temsilcileri, taksit sınırının tüketiciyi etkileyeceğini, yurtdışı tatiline olan taleple birlikte, Kıbrıs’a olan talebin de azalabileceğini ifade etti.

Devrim DEMİR

Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit sınırının 6’dan 3’e indirilmesi, Kıbrıs’taki turizm sektörü temsilcilerinde endişe yarattı.

Sektör temsilcileri Kıbrıs’ın kuzeyinin de bu kapsama alınmasına tepki gösterirken, kararın Kuzey Kıbrıs turizmine büyük bir gölge düşüreceği görüşünü de belirtti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs’ın kuzeyinde bilet ve otel fiyatlarının Türk Lirası üzerinden olduğuna işaret etti, ‘dövize yönelik’ olduğunu belirttiği bu uygulamada, Kıbrıs’ın kuzeyinin ‘dış turizm’ olarak nitelendirilmemesi gerektiği görüşünü ifade etti.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliğine üye Erhan Kilim ise, BDDK’nın kararının kabul edilebilir bir karar olmadığı görüşünü belirterek, bu kararla birlikte tüketicinin Kıbrıs’ın kuzeyini seçmeyeceğini ifade etti.

Taksit sınırı 6’dan 3’e düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla ilgili önceki gün Kıbrıs’ın kuzeyindeki turizmcileri de mail yolu ile bilgilendirdi.

KKTC’nin yurt dışından sayılması nedeniyle bundan böyle kredi kartı ile taksilendirme 6’dan 3’e indirildiği bildirildi.

Turizm sektörü temsilcileri, taksit sınırının tüketiciyi etkileyeceğini, yurtdışı tatiline olan talebin azalabileceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Bu karar KKTC turizmini gölgeleyecek”

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nun ‘KKTC’yi yurt dışı sayarak’ kredi kartı taksit sayısını 6’dan 3’e düşürdüğüne işaret etti.

Çağıner, BDDK’nın Türkiye’den yurt dışına çıkan yerli turistin, yılda 5 Milyar Dolar harcama yaptığını belirterek, döviz ihtiyacını karşılamak için böyle bir uygulamaya gittiğini ifade etti.

Çağıner, dış turizm gelirlerinde KKTC’nin yurt dışı olduğunun tespit edildiğini ifade ederek, KKTC’de otel ve biletlerin TL olduğunun altını çizdi.

Başbakan ve Turizm Bakanı’nın Türkiye ile iletişime geçtiği bilgisini de paylaşan Çağıner, “Türkiye bize destek olurken, BDDK’nın aldığı karar KKTC’yi gölgeleyecek. Karar uygulamasına hemen geçildi” dedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği üyesi Erhan Kilim:

“Tüketici BDDK’nın aldığı kararla Kuzey Kıbrıs’ı artık seçmeyecek”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği üyelerinden, turizmci Erhan Kilim, BDDK’nın aldığı kararın kabul edilebilir bir karar olmadığını savundu. İlgili mercilere kararın düzenlenmesi ile ilgili iletinin yapıldığını söyleyen Kilim, yıllardır ülkede turizmin hiçbir ilerleme kaydetmediğini ifade etti.

Kararın düzeltilmesi için ilgili makamlara yazıların yazıldığını kaydeden Kilim,” Taksit uygulaması sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli oldu. Tüketici BDDK’nın aldığı kararla KKTC’yi artık seçmeyecek. Günümüzde insanlar kredi kartını kullanıyor ve bu çok yaygın bir şekilde. Taksit uygulaması sadece tur operatörleri için değil, normal bilet alanlar içinde aynı. Bu yanlışlık acilen düzeltilmelidir. Bu karar ülke ekonomisine büyük zarar verecek. KKTC turizmi zor durumda kalacak bu konu ivedilikle düzeltilmesi gereken bir husus. KKTC Başbakan, Turizm Bakanına yazılarımızı gönderdik, gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.





Sevener Turizm Direktörü Ziver Hayatseven:

“Taksit sınırlandırması tatil yapma olasılığını düşürecek”

Sevener Turizm Direktörü Ziver Hayatseven, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu (BDDK)’nın aldığı kararın ülkeye gelecek olan turistleri olumsuz etkileyeceğini belirtti. KKTC’nin yurt dışı olarak sayıldığını kaydeden Hayatseven, kredi kartları ile getirilen sınırlandırmanın tatil yapma olasılığını düşüreceğini ifade attı.

Hayatseven, “Bilet fiyatları çok yüksek, dış hat olduğu için fiyatlar artıyor. KKTC iç hat pazarı olarak sayılmış olsaydı, bu kadar sıkıntı yaşanmayacaktı. Hem Kıbrıs’a gelecek olanlar için, hem de Türkiye’ye gidecek olanlar için bilet fiyatları artmayacaktı. KKTC iç hat sayılmadı ve her yönden bu karar etkileyecek. Sanal para ile seyahat eden vatandaşlar iç pazara yönelecek. Dün gelen maille alınan BDDK kararına ilişkin bilgilendirildik. Biz 9 taksite çıkarılmasını beklerken, 3’e düşürüldü. İç Pazar mutlaka olmalı. Sadece paket turlar değil, biletlerde de böyle bir taksitlendirme olmayacak” dedi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BDDK’nın kararı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme yaptı:

“Gelişme oldukça kamuoyuna bilgi vereceğiz”

Turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyebilecek olan ve Türkiye’de kredi kartlarının kullanımıyla ilgili olarak alınan karardan kaynaklanan gelişmeyle ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay girişimde bulunduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Özersay sorunun çözümü için Merkez Bankası Başkanı kanalıyla Türkiye yetkililerine sıkıntıyı aktararak çözüm bulunması yönünde taleplerini ilettiklerini açıkladı. Özersay ayrıca sorunun çözülebileceği yönünde umutlu olduğunu da vurguladı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Bu sabahtan itibaren ülkemizde devam eden bir tartışmaya ilişkin durumun ne olduğunu ve hangi adımı attığımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) dün aldığı bir karar ile kredi kartlarında taksitlendirme şartlarını yurt dışına ilişkin harcamalarda değiştirdi. Buna göre yurt dışındaki belirli harcamalarda Türk vatandaşları için taksit sayısı-süresi azaltıldı. Bu da Türkiye açısından doğal olarak yurt dışı sayılan KKTC’ye Türkiye’den gelecek olan turistlerin ülkemizde yapacakları olası harcamaları da olumsuz yönde etkileyebilecek bir durum ortaya çıkardı. Bu gelişmeyle ilgili olarak sektör temsilcilerinden gelen şikayetleri de dikkate alarak Merkez Bankası Başkanımız Rifat Günay bey ile görüştüm. MB Başkanımız Türkiye’deki yetkililer ve özellikle BDDK Başkanı ile yapmış olduğu ilk temasta bu gelişmenin ülke ekonomimize olumsuz yansımalarını aktararak bu kararın KKTC açısından yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir. Bu aşamada sıkıntıyı aşabileceğimiz izlenimini edindiğimizi ve temasların devam ettiğini söyleyebilirim. Gelişme oldukça kamuoyuna bilgi vereceğiz.”