Turizm Çalıştayı tamamlandı

Uluslararası Final Üniversitesi ve Anatolya Turizm Akademisi işbirliğinde gerçekleştirilen 12. Akademik Turizm Eğitimi Arama Çalıştayı tamamlandı. 24 – 25 Ocak tarihleri arasında Acapulco Otel’de gerçekleştirilen çalıştayda “KKTC Turizminin Geçmişi, Mevcut Durumu ve Gelecekle İlgili Vizyonunun Belirlenmesi’ ana başlığı Türkiye’den ve KKTC’nden akademisyen, sivil toplum örgütü, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla ele alındı. KKTC turizminin planlanmasında yol gösterici olması hedefiyle gerçekleştirilen çalıştay sonunda turizm konusunda sorunlar tespit edilip, çözüm önerileri getirildi.

BEŞ ANA BAŞLIKTA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

12. Akademik Turizm Eğitimi Çalıştayı’nda KKTC Turizmi; ambargolar, çarpık yapılaşma, ulaşım, çevre ve turizm master planı olmak üzere beş ana başlık altında iki gün boyunca tartışıldı. Söz konusu beş konu altında ortaya konan sorun ve çözüm önerilerinin ortaya konduğu çalıştay sonuçları önümüzdeki günlerde bir rapor olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

KATILIMCILARA KATILIM BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Çalıştayın ikinci ve son gününde, çalıma gruplarının sunumları gerçekleştirilerek sonuç raporu tartışıldı. Ön raporun şekillendiği çalıştay sonunda, çalıştaya katkı koyan akademisyen, kurum, kuruluş, ve sivil toplum örgütü temsilcilerine katılım belgeleri takdim edildi.