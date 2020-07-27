Tuna taburcu edildi

Gelincik köyünün güneyinde dün saat 16.30 sularında annesi ve babası ile birlikte denizde yüzdüğü sırada, can simidinin ters dönmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Tuna Kurum bugün taburcu oldu.

Boğulma tehlikesi geçirerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan küçük Tuna’nın sağlık durumu iyiye gitmesi ardından servise alındı.

Durumunun düzelmesiyle bugün hastaneden taburcu edildi.

Can simidi ters dönen ve boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Tuna Kurum, yoğun bakımda…

Gelincik köyünün güneyinde dün saat 16.30 sularında annesi ve babası ile birlikte denizde yüzdüğü sırada, can simidinin ters dönmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Tuna Kurum, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğun, hastanede yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı açıklandı. Polis olayla ilgili; “26.07.2020 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gelincik köyünün güneyinde bulunan deniz içerisinde, Tuna KURUM (Ç-4), annesi ve babası ile birlikte denizde yüzdüğü sırada, can simidinin ters dönmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirmiştir. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

Bir diğer boğulma haberi de Mağusa’dan

Bir diğer boğulma tehlikesi haberi de Mağusa’dan geldi. 74 yaşındaki Cihan Aslan isimli kadın, dün saat 18.00 sularında Mağusa Palm Beach sahilinde, yaklaşık 10 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aslan, yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis, her iki olayla ilgili de soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.