TUFAD’tan etkinlik

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) ‘Danslarımız, müziğimiz ve kıyafetlerimiz kimliğimizdir’ sloganıyla başlattığı etkinlikler çerçevesinde Cumartesi günü Lefkeliler Hanı’nda “Şeherde” adı altında etkinlik düzenliyor.

TUFAD’tan yapılan açıklamaya göre 10.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikle Kıbrıs kültürünün, müziklerinin, halk danslarının ve lezzetlerinin halkla buluşturulması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, etkinliğe gönüllü aktivistler yanında ÖZEV, Vasilica Halk Dansları Ekibi ve Orkestrası, Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Akçay Kültür Sanat Derneği, TUFAD Halk Dansları Ekibi, Kıbrıs Havaları Derneği, Lefkoşa Belediye Orkestrası, FOLK-DER, S.S.E.M.L Halk Dansları Ekibi, Grup Gramofon, LTB Haspolat Çocuk Halk Dansları Ekibi ve STUDIO 21 katkı koyacak.