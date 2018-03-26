Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. TUFAD’dan"Çorabını Gey da Gel"ile duyarlılık örneği
TUFAD’dan"Çorabını Gey da Gel"ile duyarlılık örneği

TUFAD’dan"Çorabını Gey da Gel"ile duyarlılık örneği

TUFAD Down Sendromu Farkındalık etkinliğine destek verdi   

A+A-

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı down sendromlu bireylerle ilgili farkındalık yürüyüşüne TUFAD da destek verdi.  Dereboyu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen yürüyüşe katılan Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği   TUFAD  ekibi de katılımıyla sosyal sorumluluk  duyarlılığını  gösterdi.  Lefkoşa Türk Belediyesi'nin düzenlediği "Çorabını Gey da Gel" down sendromu farkındalık etkinliğine"renkli çoraplı" destek verdi.                                   

"Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz. Down Sendromu Hastalık Değil Farklılıktır” sloganıyla  düzenlenen etkinlikde güzel bir sosyal sorumluluk örneği gösteren TUFAD gençleri, Katkı koydukları  LTB gençlik meclisi’nde de görevlerini başarı ile yürütüyorlar.        

tuf1-003.jpg

tuf2-003.jpg                            

Bu haber toplam 110 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler