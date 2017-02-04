WASHNGTON

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gilllian Christensan, yaptığı açıklamada, "Söz konusu kararnameden kaynaklı tüm eylemler askıya aldı.” ifadesini kullandı.

Sözcü, bu eylemlere söz konusu kararnameden etkilenen yolcuların havacılık şirketlerine bildirilmesinin de dahil olduğunu kaydetti.

İç Güvenlik Bakanlığından aynı zamanda benzer bir açıklama da Dışişlerinden geldi.

Amerikan medyasına konuşan Dışişleri yetkilileri yedi ülke vatandaşına vize ve giriş yasağı uygulayan kararnamenin vizesi olan yedi ülke vatandaşının vizelerinin iptali ile ilgili hükümleri askıya aldığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan bir Dışişleri yetkilisi, "Vizelerin geri alınması hükmünü geri çektik. Vizeleri iptal edilmemiş ve ellerinde geçerli vizesi olan kişiler şimdi seyahat edebilirler.” ifadelerine yer verdi.