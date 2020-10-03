Trafiğe bir kurban daha

Güzelyurt-Lefke anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 20 yaşındaki Mehmet Cilasun hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili yapılan Polis açıklamasında; FB 939 plakalı araç sürücüsü Mehmet Cilasun'un aşırı süratli şekilde önündeki araçları geçmeye çalışırken yoldan çıkıp takla attığını belirtti.

Açıklamada şu ayrıntılar yer aldı:

"02.10.2020 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Güzelyurt-Lefke Anayolu Cengizköy’de, otobüs durağı önlerinde Lefke istikametine doğru seyreden FB 939 plakalı salon araç sürücüsü Yeşilyurt’ta sakin Mehmet CİLASUN(E-20) önünde kendisi ile aynı istikamette seyreden araçları sağından aşırı süratli ve dikkatsizce geçtiği esnada karşı şeritten araç gelmesi sonucu kendi şeridine geçtiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak aracının sol ön kısmı ile toprak sete çarptıktan sonra takla atmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan FB 939 plakalı araç sürücüsü Mehmet CİLASUN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiştir."