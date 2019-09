Tina Adamidou: Kıbrıs’ın yaraları iyileşmeli

(Barış aktivisti, gazeteci ve “Kayıp Şahıslar”)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Meraklı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yazardım, ya gazeteci olarak veya sonuyla okuru şaşırtan romanlarla

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim, zorlu, sorgulayıcı, tatmin edici ve aynı zamanda duygusal

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık, her tür haksızlıktan nefret ediyorum ve inançlarım için her şekilde mücadele edebilirim

En büyük pişmanlığım… 1991 yılından önce Kıbrıs’a taşınmamış olmam. Buraya geldiğimde ‘nefes’ almaya başladım. Birleşik Krallık ’ta olmak çok mutsuz edici ve tüketici. Kıbrıs’ın sorunları olabilir ama hayatımda ışık ve renk var. Hayatımın misyonu; Kıbrıs’ta bir çeşit ‘çözüm’e katkıda bulunmak, devam etmemi ve yaratıcı yeni fikirler ortaya koymama neden oluyor.

En büyük sevincim… Torunlarım, pillerimi şarj ederler ve yüzümdeki tebessümün kalıcı olmasını sağlarlar.

Hayatımın dönüm noktası… Kıbrıs’ta yaşamam gerektiğini anladığım an, buraya taşınmak kişisel yeniden doğuşum oldu.

Beni en çok etkileyen yazar… Ruh kız kardeşim, hayranlık duyduğum, insanların ruhuna konuşan ve Kıbrıs’ı ile insanlığı benim kadar seven Aydın Mehmet Ali.

Başucumdaki kitap… Devrimin Taslağı: Srdja Popovic, taban hareketi fikirler içerir, çok sevdim ve tekrar okuyorum

En keyif aldığım müzik… Klasik, tembel caz

En son izlediğim film… Film pek izlemem, Mindhunter’, ‘Line of Duty’ ve ‘Lucifer’ gibi dizileri tercih ederim

Kendim için son aldığım şey… Taze baklava

Dolabımdaki en gereksiz şey… İkinci gelinliğim, atmaya kıyamıyorum!

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Mücevher, bağımlısıyım, özellikle elması altın!

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Empati hissim bazen aşırı olabiliyor, zaman ve enerjimi ele geçirmesine izin veriyorum. ‘Dünyayı değiştirme’ gibi bir misyonum olduğu için bu özelliğim zor değişir.

Kendimde beğendiğim özellik… Yaşama ve insanlara yardım etme tutkum

Olmasa da olur… Et, hayatımdaki favori şeyler arasında yer almıyor.

Olmazsa olmaz… Çikolata !!!!!

En iyi yaptığım yemek… Gomeh Sabsi; dana eti, yeşil yapraklı sebzeler, barbunya ve kuru limonla yapılan bir İran yemeği. Cornish Pastie ve etli, mantarlı ve biralı İngiliz böreklerim de birincilik için yarışıyor. Yemek yapmayı çok seviyorum beni rahatlatıyor.

Hayalimdeki dünya… Birleşik bir Kıbrıs’ta yaşamak.

Aşk benim için… O özel ‘her şey yerine oturdu’ duygusu, insan, hayvan veya bir yer için de olabilir.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Şu an hayat olmayan birisiyse Yaser Arafat, 70’li yıllarda kısa bir tanışma fırsatım oldu ama uzun bir sohbet gerçekleştirmek isterdim. Hayatta olan biri olarak da sadece espri anlayışından dolayı Gerard Butler.

Görmek istediğim yer… Yeni Zelanda, “yapacaklarım” listesinde yer alıyor.

Mutlaka yapmak istediğim… Birleşik Kıbrıs’a katkıda bulunmak, yaraların iyileşmesine yardımcı olmak ve ada yeniden birleştiğinde hayatta olmak.

Son olarak söylemek istediklerim… Kıbrıs’ın pek çok açık yarası bulunuyor, bunların kapanıp iyileşmesine imkan verilmeli. Şahsi düşüncem, öncelik verilmesi gereken yara, “kayıp”lar konusudur. Birçok ailenin onurlu bir şekilde “kayıp”larını toprağa verip, onlar için mum yakmalarına, ‘yuva’da olduklarını düşünmelerine ihtiyaçları var. “Kayp”lara sebep olan olayların üzerinden onlarca yıl geçti. Hala, azalmalarına rağmen, bu ailelere yardımcı olabilecek, “kayıp”larının nerede olduğunu bilen kişiler var. Ben, bu insanlara, cesaretlerini toplayıp iyi niyetle ön çıkmalarını ve bildiklerini bu ailelerle paylaşmaları için çağrı yapmak istiyorum. Bu sadece o aileler için değil, tüm Kıbrıs için önemli, iyileşme süreci başlamalı böylece çok ihtiyaç duyduğumuz o ilk adım atılmış olacak…

The wounds of Cyprus need to heal

(Peace activist, journalist and “Missing Persons”)

If I was to describe myself with a single word… Inquisitive….

If I wasn’t doing the job I’m doing at the moment i would be… Writing, whether as a journalist or twist and turn novels!

The thing that occupies my agenda the most is… Work, I find it challenging, soul searching, satisfying and emotional

I can’t be indifferent to… Injustices, I abhor injustice of any kind and will fight for my beliefs in whatever way I can

My biggest regret is…. Not moving to Cyprus before 1991, I ‘breathed’ when I moved over, being in the UK I found so draining and miserable, Cyprus may have its problems but there is light, colour and my life’s mission to contribute to some kind of ‘agreement’ keeps me going and creative with new ideas

My biggest joy is…. My grandchildren, they recharge my batteries and keep the smile on my face

The turning point in my life is…. Realising that I was meant to live in Cyprus, moving here was like my personal rebirth

The writer who has influenced me the most is… Aydin Mehmet Ali, my soul sister, a woman who I have admired and speaks to your soul and who loves Cyprus and humanity as much as I do

The book by my bedside is…. Blueprint for Revolution by Srdja Popovic, grassroot ideas, love it, re-reading….

The music I enjoy most is… Lazy classic jazz….

The last film I have watched is… Do not often watch movies, prefer series such as ‘’, ‘Line of Duty’ and ‘Lucifer’!

The last thing I bought for myself is… Fresh paklava!

The most useless item in my wardrobe is… My second wedding dress, cannot bring myself to throw it away!

The best present anyone can buy me is… Jewellery, I am addicted, especially gold with diamonds!

The thing I’d like to change about myself is… Sometimes my empathy goes beyond the call of duty and I find myself letting it take over my time and energy. Difficult to change however as I am on a ‘trying to change the world’ mission!

My best attribute is… My passion for life and helping others

I could do without… Meat, not one of my favourite things in life

I cannot be without… Chocolate!!!!!

The best meal i cook is… Gomeh Sabsi, a Persian stew of beef, different green leaved vegetables, kidney beans and dried lemons. Although my Cornish Pasties and Steak, mushroom and Guinness pies come a close second…. In general I love to cook, it relaxes me

My dream world is one in which… I live in a united Cyprus

Love for me is… That special ‘click’ be it for a person, an animal, a place, a memory….

I would love to meet … If the person has passed away it would have to be Yasser Arafat, met him very briefly in the late 70s but wanted to have a one to one long conversation with him. Person alive – Gerard Butler, no other reason than we have the same sense of humour!

I would love to travel to… New Zealand, on my bucket list

I definitely want to … Contribute to a united island, Cyprus, to help with the healing, to be alive when it unites once again

Last of all I would like to say… Cyprus has so many open wounds that need to be closed to allow healing and closure. For me personally, the wound that needs to be prioritized is that of the Missing. So many families need closure, they need the dignity to be able to bury their missing, light a candle for them, to feel they are ‘home’ with them. So many decades have passed since the events that changed the courses of the Missing’s lives. There are still people out there, even though the numbers are dwindling, that know, that can help those families. My plea is that those people find the strength, courage and goodwill to come forward and tell what they know, that final closure to those families is so important not just to them personally but for Cyprus, healing needs to begin and they can help bring that much needed first step……