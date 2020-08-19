İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bölgede görev yapan bir polis memurunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. YENİDÜZEN’e konuşan Sadıkoğlu hızlı testi pozitif çıkan polis mensubunun ardından temaslısı olduğu tespit edilen bir berberin de tespit edilerek karantinaya alındığını açıkladı.

Devrim DEMİR

İskele Polis Müdürlüğü’nde bir polis mensubunun COVID-19 hızlı testinin pozitif çıkmasının ardından bölgede önlemler sıklaştırıldı.

Hızlı testi pozitif çıkan polis mensubunun ilk temaslılarından biri olan bölgedeki bir berberin de karantina altına alındığı ve test sonuçlarının beklendiği ifade edildi. Müdürlükte temaslı takibi sonucu bir polis amirinin de pozitif çıkması ile müdürlükte Sağlık Bakanlığı tarafından test yapıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu YENİDÜZEN’e bölgenin son durumunu değerlendirdi, alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Sadıkoğlu: “Polisin birçok temaslısı karantinada”

Sadıkoğlu, berberin testi ile ilgili henüz bir bilgi ulaşmadığını ancak resmi kaynaklardan doğrulattığı bilgide polisin temaslısı olduğu bir polis amirinin de test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

İskele’de acil kriz masası oluşturuldu. İskele Belediyesi, İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Kaymakamlığı ortak görüşlerini masaya yatırdı. Acil öneriler sunarak, birçok noktada alınacak tedbirler konuşuldu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hızlı testi pozitif çıkan polis mensubunun ardından temaslısı olduğu tespit edilen bir berberin de tespit edilerek karantinaya alındığını kaydetti. Sadıkoğlu, berberin testi ile ilgili henüz bir bilgi ulaşmadığını ancak resmi kaynaklardan doğrulattığı bilgide polisin temaslısı olduğu bir polis amirinin de test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

İzlenen yöntemin yanlış olduğunu da öne süren başkan Sadıkoğlu, “Polisin pozitif çıkması ile bölgede bir hareketlilik yaşandı. Bazı şeylerin gizlenmesi takibi zorlaştırır, bilgiler paylaşılmalı düşüncesindeyim” dedi.

“Büfeler kapanabilir, maçların seyircisiz oynanması önerildi”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, önceki gün belediye, İskele Polis Müdürlüğü ve Kaymakamlık ile kriz masası oluşturduklarını kaydetti.

Son durum değerlendirilmesinin yanı sıra, birçok konunun da gündeme taşındığını kaydeden Sadıkoğlu, “Mart ayında yaşanan salgın sürecinde belediyeler arazide olan ilgili yerlerdi. Maske, dezenfektan paylaşımları yapıldı. Belediyeler ikinci bir salgın olayında bu kadar güçlü olmayacak. Görüşülen en önemli hususlardan biri de plajlarda ve kalabalığın oluşturduğu etkinlikler ile ilgili oldu. Hafta sonu kadınların toplu olarak bulunacağı etkinlik iptal edilirken, kalabalığın oluşmasına etken yerlerden biri olan plajlar içinde bir takım önlemlerin alınması için görüşleri ortaya kondu. Kalabalık yerlerde dezenfektan önlemleri arttırılırken, büfelerin tedbir amaçlı kapatılması konuşuldu. Önce insan sağlığı diyerek futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını önerdik. Geçtiğimiz hafta bir futbol maçında yaklaşık 200-300 seyirci bir yerdeydi. Düğünler, kalabalığın oluştuğu yerler içinde bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

İskele Belediyesi, İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Kaymakamlığı ortak görüşlerini masaya yatırdı. Hafta sonu yapılacak etkinlikler iptal edildi, büfelerin kapatılması konuşuldu.

“Karantinada bekleyenler var”

İskele Polis Müdürlüğünde resmi makamlar tarafından açıklanan bilgiler dışında testleri pozitif olan her hangi bir polis mensubunun olmadığını kaydeden Sadıkoğlu, “Covid-19 testi pozitif çıkan polisin temaslıları da tedbir amaçlı karantinaya alındı. İlk testleri yapılan kişilerin bu hafta içinde ikinci testleri de yapılacak.”

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu: “Şüphelenen başvursun”

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ise bölgede temaslı takibinin tamamlandığını kaydetti, şüphelenen temaslı olduğunu düşünen yurttaşların İskele Belediyesi ve Sağlık Ocağına başvurmalarını istedi

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Hizmetler Dairesi ve Sağlık Ocağı ile irtibatta olduklarını kaydetti. Bölgede ciddi bir ambulans akışının olmadığını da ifade eden Toroslu, kriz masası oluşturup bazı kararlar ürettiklerini söyledi. Temaslı takibinin de tamamlandığını kaydeden Toroslu, şüphelenen temaslı olduğunu düşünen yurttaşların İskele Belediyesi ve Sağlık Ocağına başvurmalarını önemle rica etti.