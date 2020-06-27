“Televizyon çalıp sattı”

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı V.A. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç bulguları aktardı, zanlının Nisan ayında Lefkoşa’da Göçmenköy'de, işletmeciliğini Abed Alfattah Nedal A.A. Maraqa'nın yaptığı Jafra Restorantın kapısını açarak girdiğini söyledi.

Polis, zanlının 55 inç siyah renk Vestel marka 4000 TL değerindeki televizyonu çalıp dükkandan çıktığının tespit edildiğini belirtti. Polis Ergüleç, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve söz konusu televizyonun 20 Haziran’da Yeni Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir dükkanda bulunduğunu, zanlının televizyonu 3200 TL’ye sattığının belirlendiğini kaydetti. Televizyon emare olarak alındı, zanlı tutuklandı.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç meselenin soruşturmasının devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu ve benzer sirkat meselesi de bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.