Teknik komitelerden faaliyetlerini Şubat 2020 düzeyine getirmeleri istenecek

İki toplumlu teknik komitelerin Kıbrıslı Rum başkan ve üyelerinden, 1 Eylül tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti Sarayında yapılacak yıllık toplantı sırasında faaliyetlerini Şubat 2020 düzeyine getirmeleri istenecek.

Yetkili bir kaynağın Kıbrıs Haber Ajansı KHA’ya verdiği bilgilere göre Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis’in başkanlığında yapılacak toplantı sırasında, yatay bir koordinasyon yapılması, teknik komitelerin çalışmalarıyla ilgili kararlar konusunda görüş teatisinde bulunulması ve teknik komitelerin finansal destek mekanizması tarafından finanse edilen projelerin masaya yatırılması hedefleniyor.

Aynı kaynak, teknik komitelerin faaliyetlerinin Şubat 2020 düzeyine getirilmesine atıfta bulunulmasının nedeninin, bu düzeyin korona virüs salgını etkilerinin hissedilmeye başlanmasından önce Kıbrıs’taki BM Barış Gücü, UNFİCYP’in görevinin uzatılması yönündeki sondan bir önceki BM Genel Sekreteri’nin raporundaki düzey olduğunu belirtti. Söz konusu raporda, BM Genel Sekreteri’nin teknik komitelerin yeniden faaliyete geçirildiği ve faaliyetlerinde gerek kalite açısından gerekse sayı açısından bir artış görüldüğü net bir şekilde ortaya kondu.

Aynı kaynak, Şubat 2020’de, tüm teknik komitelerin faaliyetlerinde, bir önceki döneme kıyasla bir ilerleme kaydedildiğini belirtti ve “hatırlatılmak istenen şeyin, eylül ayında, koşullar ve epidemiyolojik verilerin izin vermesi durumunda yılbaşında çalışmalara kesildiği yerden devam edilmesi olduğuna” dikkat çekti.

Toplantıda ele alınması beklenen konulardan birinin de teknik komitelerin salgın döneminde ortaya çıkan sorunları göğüsleme yolu ve ikinci bir dalga olasılığında yapılması gerekenlerle ilgili olduğu, ayrıca, teknik komitelerin ekonomik destek mekanizmasıyla uygulanan programlar konusunda görüş teatisinde bulunulması bekleniyor.

Epidemiyolojik verilerin uygun olması durumunda, görüşme Cumhurbaşkanlığında tüm gerekli önlemler eşliğinde doğal katılımlarla gerçekleştirilecek. Acil koşullar nedeniyle, katılım kısıtlı olacak.