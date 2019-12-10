Tekinay’ın bilinci açıldı

Lefkoşa’da önceki akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan Mahmut Tekinay ve eşi Işın Tekinay’ın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

Mahmut Tekinay’ın bilincinin açıldığı ve hala yoğun bakımda olduğu, eşi Işın Tekinay’ın ise bugün ortopedi bölümünde geçirdiği ameliyat sonrası serviste tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Tekinay çiftinin durumuna ilişkin YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, Mahmut Tekinay’ın bilincinin açıldığını, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü belirtirken, eşi Işın Tekinay’ın ise bugün Ortopedi bölümünde ameliyat olduğunu ardından serviste tedavisine devam edildiğini ifade etti.