Mağusa’da dün akşam girilmez levhasına rağmen, tek yola giren 175 promil alkolün etkisindeki Mustafa Güleç (E-39), başka bir araç ile çarpışarak kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide kazanın, dün akşam saat 18.30’da meydana geldiği belirtildi. “175 promil” alkol tesiri altında direksiyon başına geçen Mustafa Güleç (E-39), yönetimindeki V 026 plakalı araçla girilmez levhasına riayet etmeden Cephe Sokak’ta tek yol seyrettiği sırada, o esnada Mine Işık İrisoğlu (K-23) yönetimindeki FN 981 plakalı araç ile Gülistan Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan Cephe Sokağa giriş yapması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Mine Işık İrisoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerini terk eden V 026 plakalı araç sürücüsü, bir süre sonra tespit edilip gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.