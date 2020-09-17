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"Tehdit altında müzakereye hayır”

"Tehdit altında müzakereye hayır”

Kıbrıs'ın güneyinden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, kuzeydeki cumhurbaşkanı seçiminin ardından Kıbrıs sorununun çözümü için 5+BM toplantısı yapılacağı yönünde niyet açıklaması üzerine, “tehdit altında müzakereye hayır” şeklinde yanıt geldi.

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Kıbrıs'ın güneyinden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, kuzeydeki cumhurbaşkanı seçiminin ardından Kıbrıs sorununun çözümü için 5+BM toplantısı yapılacağı yönünde niyet açıklaması üzerine, “tehdit altında müzakereye hayır” şeklinde yanıt geldi.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, Kıbrıslı Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’nda yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakere sürecini başlatma kararlılığını kutlamakla birlikte “tehdit altında müzakereye gidemeyiz” dediğini duyurdu.

“Diyalog, uygun çerçevede yapılmalı” diyen Sendonas, bu çerçevenin oluşturulması Türkiye’nin “tehditlerine son vermesi gerektiğini” iddia etti. Sendonas, “tehdit algısını” izah ederken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kapalı Maraş’ın yerleşime açılması açıklamalarına işaret etti ve “Uygun ortam oluşturulmalı çünkü tehdit altında müzakereye gidemeyiz” dedi.

Anastasiadis’in dün Avrupa Konseyi Başkanı’yla, daha önce de MED7 toplantısında, ABD ve Rusya Dışişleri bakanlarıyla Kıbrıs sorununu görüştüğünü anlatan Sendonas; “Bütün bu görüşmelerinde, müzakerelere Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi” dedi.

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