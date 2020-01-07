Tavan çöktü, kafeterya su içinde kaldı

Değirmenlik Lisesi’nde uzun süredir su alan çatı çöktü, mutfak ve kafeterya sular içinde kaldı, veliler ilgisizliğe isyan etti…

Değirmenlik Lisesi velilerinin sosyal medyadaki paylaşımı, okul bünyesindeki mutfak bölümü ve kafeteryanın içler acısı durumunu ortaya serdi.

Çatısı su aldığı için tavanı eriyip düşen kafeterya bölümü, kullanılmaz hale geldi.

Fotoğraflara yansıyan görüntülerde ise işletmecilerin su altında kalan mutfak bölümünde yine de öğrencilere hizmet vermeye çalıştığı görülüyor.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide bu sıkıntının iki yıldır yaşandığı öğrenilirken, sorumlu olan Eğitim Vakfı’nın bu sürede hiçbir girişim yapmadığı iddia edildi.

Okul idaresinin sürekli uyarılarına karşın hiçbir adım atılmamamsı sonucunda gelinen manzara ise velileri isyan ettirdi.