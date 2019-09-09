Tatlısu’da Paul Dwyer rüzgarı esti

Tatlısu Belediyesi’nin, Final Organizasyon işbirliğiyle gerçekleşen 14. Tatlısu Harnup Festivali’nin 3. gecesinde yine güzellikler vardı.

Uluslararası halk dansları gösterileriyle başlayan gece, İllüzyonist Enver Ertaş’ın sihirli ve gizemli sunumlarıyla devam etti. Afrika’dan gelen Etiyopya Akrobasi Şov Grubu muhteşem gösterileriyle, gelenleri adeta büyüleyip; hayretler uyandırdı. Make up artist fırçası ile 4 saatlik kuyruk oluşturan performans sergiledi.

Paul Dwyer rüzgarı

Gecenin finalinde Grup The Bandits ile sahne alan ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer, oldukça çok beğenilip, bol alkış aldı. Sanatçı repertuvarında 2 yabancı parça dışında, çeşitli Türkçe parçalara yer verirken, Kıbrıs parçalarından Mağusa Limanı, Dillirga ve dolama dolama isimli şarkıyı seslendirdi. Başarılı sanatçı grubu ile tam not aldı.