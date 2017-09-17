Tatlısu açıklarında 14 mülteci tespit edildi

Tatlısu açıklarında dün gece gerçekleştirilen operasyonda, içinde 14 mülteci taşıyan bir bot tespit edilerek, Sahil Güvenlik tarafından Girne Limanı’na getirildi. Mülteciler tutuklandı.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, Tatlısu açıklarında saat 03.45’te hareketlerinden şüphelenilen bir bot tespit eden Kantara Sahil Güvenlik Deniz Gözetleme Karakol Komutanlığı, düzenlediği operasyonla, içerisinde 13’ü Suriyeli, 1’i de Iraklı olmak üzere toplam 14 mülteci bulunan botu Girne Limanı’na getirdi.

Yakalanan 14 mültecinin tutuklanarak, polise teslim edildiği belirtildi. Soruşturmalar devam ediyor.