Başbakan Ersin Tatar, “Hükümet açıklanmadan önce Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne niçin gittiniz” sorusuna, “Kahve içtim, kabineyi ben belirledim” yanıtını verdi.

Tatar, kabineyi sunmadan önce “ekonomik ve mali protokol ve TC’nin desteğini teyit için elçiliğe gittiğini” de belirtti.

Başbakan Tatar, ekonomik ve mali protokolün kendileri için önemini Büyükelçi ile konuşma ihtiyacı hissettiğini söyleyerek, ekonomiye önem verecek bir kabineyle yola çıkacağını büyükelçiye anlattığını ifade etti…

Başbakan Tatar bu açıklamaları, BRT’de yayınlanan “Basın Odası” programında yaptı.

Damla Soyalp’in moderatörlüğünde gazeteciler Cenk Mutluyakalı, Artun Çağa, Hüseyin Ekmekçi ve Rasıh Reşat’ın yer aldığı ekran klasiği Basın Odası yine pek çok önemli açıklamaya sahne oldu.

Tatar, Türkiye ile 2019 için haziran sonuna kadar geçici bir protokol imzalanacağını, ardından da 2020-2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak mali bir protokolün imzalanacağını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, hükmet ortağı HP’nin genel başkanı Kudret Özersay’ın hükümetin kurulma aşamasında yaptığı Özgürgün çıkışının “zamansız olduğunu” söyledi. Tatar, bu yönde Özersay’ı uyardığını da belirtti.

“Yeni hükümetin gündeminde vicdani ret yoktur” diyen Tatar, doktora eğitiminin askerlikle ilgili istismar edilmesi halinde, buna da bedelli hakkı verilmemesi yönünde görüşünü paylaştı.

Özersay’la Cumhurbaşkanlığı pazarlığı yapmadıklarını, ilk turda UBP’nün kendi adayını çıkartacağını belirten Tatar, “Ben Başbakanlık yapmak istiyorum, aday değilim” dedim.

Tatar, “Özersay’ı ikinci turda desteklemek için anlaştınız mı” sorusu üzerine, “Eğer ikinci tura Özersay kalırsa, UBP’liler o desteği verir” dedi, ancak, son dönemlerdeki açıklamaları nedeniyle de “böyle davranmazsa tabii” eklemesini yaptı.

Ülkenin geçtiği süreçte siyasi tartışmaların kendisini endişelendirip endişelendirmediğinin sorulması üzerine Tatar, sıkıntıların tekrarlanmaması dileğiyle herkesi soğukkanlı ve sağduyulu davranmaya çağırdı.

Tatar, ortağı Özersay’ın Spor Dairesi müdürü atamayı istediğini, ancak, kendilerinin de yönetimin başındaki ismi atayarak, yetkiyi kendilerinde tuttuklarını anlattı; Hazine ilr Bütçe dairelerini ise Başbakanlığa bağlayarak ekonomiye güçlü bir yönetim modeli kazandırmayı hedeflediğini belirtti, “Yasal bir sorun olduğunu düşünmüyorum, Maliye Bakanı ile uyumlu bu işi götüreceğiz” dedi.

Ekonomik politikalarının ne olduğunun sorulması üzerine de Tatar, deneyimli bakan ve bürokratlara sahip olduklarını, kabineyi kurarken de bunu ortaya koyduğunu ifade etti…

Tatar, KKTC’nin yapısal bozuklukları bulunduğunu ve bunu düzeltebilmek için de reformun şart olduğunu kaydederek, yatırım ikliminin oluşturulması ile birlikte yatırımcıların teşvik edilmesine önem verdiklerini kaydetti.