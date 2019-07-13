Tatar: "Barış'a sahip çıkacağız"

Başbakan Ersin Tatar, dün Kaplıca'da aynı aileden 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesinin ardından hayatta kalan küçük Barış'a devletin sahip çıkacağını açıkladı, gerekenlerin yapılmasi için ilgili kurumların devreye sokulduğunu belirtti. Tatar, böylesi üzücü olayların yaşanmamasi için vatandaşlara dikkatli olması konusunda çağrı da yaptı. Tatar'ın açıklaması şöyle: “Kaplıca’da aynı aileden 4 kardeşimizi kaybetmemize neden olan boğulma olayı tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Ölenlere bir kez daha Allah’tan rahmet tüm sevenlerine ve başta Büyükkonuk halkı olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Geride kalan yavrumuza, Barış’ımıza devletimizin sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Gerekenlerin yapılması konusunda devletimizin ilgili tüm kurumları devreye sokulmuştur. Halkımıza bu elim olay karşısında gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür eder, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için, yeniden, herkesi dikkatli olmaya çağırırım...”