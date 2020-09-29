Tatar, 7 gün karantinada kalacak mı?

Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara ziyareti ile birlikte, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun karantina koşulları da gündeme geldi.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu ve Anayasa’nın yetkilendirdiği Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları gereği Türkiye’den seyahat edenlere 7 gün karantina koşulu getiriliyor.

Ancak koşulların bir istisnası var.

Kararlar ne diyor?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar çerçevesinde, Türkiye’nin de yer aldığı B kategorisindeki ülkelerden KKTC‘ye gelecek kişiler seyahate başlama tarihinden önceki 0-120 saat arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine teslim ederek ülkeye giriş yapabiliyor, teslim etmemeleri durumunda ise ülkeye alınmıyor.

Ayrıca; B gurubundaki ülkelerden gelenler, ülkeye girdikten sonra 7 gün süre ile devletin belirlediği karantina merkezlerinde karantinaya alınıyor.

Bir “istisna” var

Yine kurulun kararına göre, “resmi görevli olarak KKTC’den Türkiye 'ye gidecek veya Türkiye’den KKTC’ye gelecek kişiler 72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri koşulu ile karantinaya alınmayacak” deniyor.

Tatar’ın bu “istisna” maddeden dolayı karantinaya girmeyeceği öğrenildi.