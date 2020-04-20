Tatar: “45 günde hastane demedim”

Başbakan Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın “45 günde yeni pandemi hastanesi yapılacak” açıklamasına sahip çıkmadı, “Bir firma, bir pandemi hastanesi düşünmüştü ve proje sundu; ben muhakkak kendi mimar ve mühendislerimin görüşlerini alırım ayrıca para hazır olsa da 45 günde bitecek iş değil” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Covid-19 testi yaptırdığını da açıkladı, “Belki yeniden yaptırmam gerekir” şeklinde konuştu.

Tatar, “hızlı testlerde bir takım sıkıntılar olduğunun ortaya çıktığını” iddia ederek, bu nedenle PCR testlere yoğunlaştıklarını söyledi.

Tatar, bu açıklamaları, web yayını üzerinden Havadis Web Tv’de katıldığı programda yaptı.

Başbakan Tatar, “GSM şirketlerinden birinin bu alanda elde ettiği geliri, internete aktardığı” iddiasını seslendirdi, devletin vergi kaybına uğradığını belirtti.

“KKTC vatandaşları, eş ve çocukları hariç” kapatılan kapılar ve geçişlerle ilgili ise Başbakan Tatar, “Kapılar kapalıdır. Kapıların yeniden açılması Türkiye ve güneyde bu işin nasıl sona ereceğine bağlı, hep birlikte karar vereceğiz” diye konuştu.

Güneyden gelen ilaçlar ve Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik açıklamayla ilgili “asıl mağdur kendisi” olduğunu” belirten Tatar, “AB’den malzeme gelecek de ben mi reddedeceğim? 5 milyon Euroluk malzeme var, dört gözle bekliyoruz. Rum tarafında benim de dostlarım var, medeni bir insanım. Bu ilaca ihtiyaç yoktu. Burada biz de kolonya üretiyoruz, verelim bakalım, alırlar mı?” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Akıncı’yı geçenlerde aradım hatırını sordum, sevdiğim bir kişidir” de diyen Tatar, “Ben kimseye kaçakçı demedim, ilaçların gelmesinde izlenen yöntem yanlıştı” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Türkiye’den yeni kaynak gelip gelmeyeceği yönündeki soruya Tatar “2020 protokolü”nü işaret etti, “Beklentilerimizi Erdoğan ve Oktay’la paylaştık” dedi.

Tatar, Türkiye’den gelen 72 milyonun da genel çerçevede maaşlara gittiğini anlattı.