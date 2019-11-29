Tatar, 28 sene sonra Londra’da



Başbakan Ersin Tatar, eğitimini yaptığı ve iş yaşamına başladığı Londra’yı 28 yıl sonra yeniden ziyaret etti.



Tatar’ın iş insanı Asil Nadir’in sahibi olduğu ve bir dönem görev yaptığı Poly Peck yolsuzluk davası nedeniyle ‘tanık’ olarak arandığı ve bu nedenle, uzun seneler Londra’ya gidemediği biliniyordu.



Son dönemde “Ersin Tatar, Avrupa’ya gidebilir mi?”, “İngiltere’yi yeniden ziyaret edebilir mi” sorgulamasının artması ile birlikte, bu yönde girişimler yapıldı.



Havadis gazetesi, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) Başbakan Ersin Tatar ile ilgili hazırladığı belgeyi yayınladı. Belge, Başbakan Tatar tarafından da doğrulandı.



Tatar’ın başvurusu üzerine 25 Kasım’da hazırlanan belgede “13 Ağustos 2015 tarihli tutuklama emri mahkeme tarafından geri çekildi” ifadesi yer aldı.

Havadis’e göre “Başbakan Ersin Tatar’ın hakkımda tutuklama emri yoktur demesine rağmen milletvekili olduğu döneme denk gelen 13 Ağustos 2015 tarihinde İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) başvurusu üzerine mahkemece tutuklama emri verildiği ortaya çıktı.”

Belge, Mr Bark-Jones, Mark & co Hukuk Bürosu aracılığı talep edildi, SFO Kıdemli Hukukçusu Rosemary Donabella imzası ile yayınlandı.

Tatar, HaberKıbrıs adlı haber sitesine yaptığı açıklamada ise “Poly Peck içerisinde Türkiye ve KKTC yatırımları için görevliydim. Hiçbir zaman Poly Peck olayları için suçlanmadım, çünkü suç işleyecek bir şey yapmadım” yorumunu yaptı, “medyaya yansıyan SFO ile ilgili belgenin hangi art niyetli kişiler tarafından neden sızdırıldığını da bilecek kadar tecrübeye sahibim” dedi.



Başbakan Ersin Tatar, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin kendisiyle ilgili hazırladığı belgenin Asil Nadir’in Polly Peck davasından kalma olduğunu belitti ve “meselenin halledilmiş olmasından çok mutluyum” dedi.

Tatar, bu sabahın ilk saatlerinde Londra’ya gitti, Londra’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ümit Yalçın ile görüştü.