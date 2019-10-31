Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. DERGİLER

  3. Taşköprü’de kültür turu   
Taşköprü’de kültür turu   

Taşköprü’de kültür turu   

TUFAD, 70 derde deva sarımsağın başkentini yakından tanıdı               

A+A-

Sarımsağın memleketi ise Kastamonu - Taşköprü... Şehre girdiğimizde sofralarımızın lezzet arkadaşı beyaz altın sarımsak heykeliyle karşılaşıyoruz… ‘Selenyum’ da içeren bu mucizevi bitki, doğal afrodizyak ve antiseptik özelliklere sahiptir.

Adını Gökırmak üzerinde yapılmış olan ve halen kullanılan 7 gözlü, 68 metre uzunluğunda taş köprüden almış Kastamonu’nun şirin mi şirin bir ilçesi Taşköprü’deyiz.   

Mustafa Erkan

Kastamonu’nun şirin mi şirin bir ilçesi Taşköprü sarımsağın başkenti oldu.  Dünyanın şifa kaynağı sarımsak... Sarımsağın memleketi ise Kastamonu - Taşköprü... Şehre girdiğimizde sofralarımızın lezzet arkadaşı beyaz altın sarımsak heykeliyle karşılaşıyoruz. Tıbbi verilerle doğal antibiyotik, antiseptik özelliğiyle karşımıza çıkan sarımsak, tansiyon düzenleyici, hücre yenileyici, iştah açıcı, damar genişletici, bağırsakda mikrop kırıcı, idrar söktürücü, bilim adamlarınca ise ‘doğal ilaç’ olarak nitelendiriliyor. Ses kısıklığı, romatizma ve diğer akciğer hastalıklarını da tedavi eden ve kansere karşı etkili madde olan ‘Selenyum’ da içeren bu mucizevi bitki, doğal afrodizyak ve antiseptik özelliklere sahiptir. Sağlığa yararlı özellikleri, baharatı aroması ve dayanıklılığı bakımından dünyada en yüksek nitelikli sarımsak Taşköprü’de yetişmektedir.          

t2-102.jpg                                                                                

Adını köprüden alan Taşköprü

Adını Gökırmak üzerinde yapılmış olan ve halen kullanılan 7 gözlü, 68 metre uzunluğunda taş köprüden almış Kastamonu’nun şirin mi şirin bir ilçesi Taşköprü’deyiz. En az bin yıllık bir geçmişi olduğu söyleniyor. Büyük ölçüde tarıma bağlı olan ilçe Taşköprü, sarımsağın başkenti olmuştur.                        

a1-092.jpg

Taşköprü Belediyesi tarafından 33. kez düzenlenen ‘Sarımsak Festivali, Kültür Şöleni’ne davet alan Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD), şehirde kültür turları da gerçekleştirdi. Taşköprü Belediyesi Kent Tarihi Müzesi ve Kültür Evi’ni inceleme imkânı buldular. Kültür mirası yapıları gezerken halk ile sohbetler yaptılar, daha yakından tanıma şansı buldular.

Bu haber toplam 117 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Adres Kıbrıs 443. Sayısı ISSN 2672-7560

Adres Kıbrıs 443. Sayısı ISSN 2672-7560

Önceki ve Sonraki Haberler