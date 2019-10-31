Taşköprü’de kültür turu   

Sarımsağın memleketi ise Kastamonu - Taşköprü... Şehre girdiğimizde sofralarımızın lezzet arkadaşı beyaz altın sarımsak heykeliyle karşılaşıyoruz… ‘Selenyum’ da içeren bu mucizevi bitki, doğal afrodizyak ve antiseptik özelliklere sahiptir.

Adını Gökırmak üzerinde yapılmış olan ve halen kullanılan 7 gözlü, 68 metre uzunluğunda taş köprüden almış Kastamonu’nun şirin mi şirin bir ilçesi Taşköprü’deyiz.

Mustafa Erkan

Kastamonu’nun şirin mi şirin bir ilçesi Taşköprü sarımsağın başkenti oldu. Dünyanın şifa kaynağı sarımsak... Sarımsağın memleketi ise Kastamonu - Taşköprü... Şehre girdiğimizde sofralarımızın lezzet arkadaşı beyaz altın sarımsak heykeliyle karşılaşıyoruz. Tıbbi verilerle doğal antibiyotik, antiseptik özelliğiyle karşımıza çıkan sarımsak, tansiyon düzenleyici, hücre yenileyici, iştah açıcı, damar genişletici, bağırsakda mikrop kırıcı, idrar söktürücü, bilim adamlarınca ise ‘doğal ilaç’ olarak nitelendiriliyor. Ses kısıklığı, romatizma ve diğer akciğer hastalıklarını da tedavi eden ve kansere karşı etkili madde olan ‘Selenyum’ da içeren bu mucizevi bitki, doğal afrodizyak ve antiseptik özelliklere sahiptir. Sağlığa yararlı özellikleri, baharatı aroması ve dayanıklılığı bakımından dünyada en yüksek nitelikli sarımsak Taşköprü’de yetişmektedir.

Adını köprüden alan Taşköprü

Adını Gökırmak üzerinde yapılmış olan ve halen kullanılan 7 gözlü, 68 metre uzunluğunda taş köprüden almış Kastamonu’nun şirin mi şirin bir ilçesi Taşköprü’deyiz. En az bin yıllık bir geçmişi olduğu söyleniyor. Büyük ölçüde tarıma bağlı olan ilçe Taşköprü, sarımsağın başkenti olmuştur.

Taşköprü Belediyesi tarafından 33. kez düzenlenen ‘Sarımsak Festivali, Kültür Şöleni’ne davet alan Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD), şehirde kültür turları da gerçekleştirdi. Taşköprü Belediyesi Kent Tarihi Müzesi ve Kültür Evi’ni inceleme imkânı buldular. Kültür mirası yapıları gezerken halk ile sohbetler yaptılar, daha yakından tanıma şansı buldular.