Tarım Dairesi'nin eğitim çalışmaları Pınarbaşı'nda devam edecek

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, 22 Ocak Çarşamba Pınarbaşı’nda tarla günü ve gece eğitimi düzenleyecek.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 Ocak Çarşamba saat 15.00’te Mustafa Akınolu’ın tarlasında tarla bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilendirme, saat 18.30’de de Pınarbaşı köy kahvehanesinde sunum yapılacak.