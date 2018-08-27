Tarım Bakanlığı: Maraş ve Mağusa’da ilaçlama yapıldı

Tarım Bakanlığı, babutsalarda zarara neden olan “Babutsa koşnili” ile ilgili açıklama yaptı, yapılan açıklamada “yayılış alanlarının saptanması ve mücadelesi konusunda geniş çaplı bir araştırma yapıldı” denildi.

Açıklamada, Mağusa genelinde ve özellikle Mağusa Maraş Bölgesi’nde başlatılan Babutsa koşnili ile mücadele çerçevesinde geçtiğimiz aylarda 1’inci ve2’inci etap ilaçlama yapıldığına dikkat çekildi.

İşte açıklama:

Son yıllarda babutsalarda zarara neden olan ve Tarım Dairesi tarafından 2016 yılında tür teşhisi yaptırılan Dactylopius opuntiae (Babutsa koşnili) ile ilgili yayılış alanlarının saptanması ve mücadelesi konusunda geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırma çerçevesinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde Babutsa koşnili ile mücadele çalışmaları devam etmektedir.

Mağusa genelinde ve özellikle Mağusa Maraş Bölgesi’nde başlatılan Babutsa koşnili ile mücadele çerçevesinde geçtiğimiz aylarda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın gerek personel gerekse araç- gereç takviyesi katkısıyla başta Kapalı Maraş olmak üzere, Mağusa genelinde 1’inci ve2’inci etap ilaçlama yapılmıştır. İlaçlama projesi için Tarım Dairesi ve Ziraat Mühendisleri Odası işbirliği ile görevlendirilen Yüksek Ziraat Mühendisi koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir.

Tarım Dairesi Müdürlüğü, kaktüs koşnili ile mücadelede kullanılacak olan ilaçları temin etmiştir. 25 Haziran 2018’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile Gazimağusa Belediyesi personeline ilaçlama yöntemi ile tarım ilaçlarının güvenli kullanımı hususunda bilgilendirme yapılmıştır.

Mağusa genelinde ve Mağusa Maraş Bölgesi’nde kısa bir süre içerisinde 1’inci etap ilaçlama 25 Haziran 2018’de Kapalı Maraş bölgesinde ve 2’inci etap ilaçlama ise Ağustos ayında başlamış ve devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde, bu konuda bakanlığın herhangi bir girişimde bulunamadığı ileri sürülmüştü. Oysa bakanlığımız tarafından gerekli mücadele önceden başlatılmış ve basınla da paylaşılmıştı.

Ayrıca Babutsa yetiştiriciliği yapılan bölgelerden bu zararlının varlığına ilişkin veriler toplanmakta ve bu hususta gereken değerlendirmeler yapılmaktadır.

Mücadele sırasında, Dışişleri Bakanlığı ile görüşülmüş ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) yetkilileri de bilgilendirilmiştir