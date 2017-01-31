Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununu çözme perspektiflerinin aynı olmadığını, taban tabana zıt olduğunu, Rum tarafının sorunu “işgal” olarak gördüğünü belirtti.

Bakan Ertuğruloğlu, 49 yıllık müzakere sürecinde kazanımlar olduğundan bahsedildiğini belirterek, “Ben bu kazanımların ne olduğunu göremiyorum” dedi.

Ertuğruloğlu, “Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını etnik azınlık olarak görüyorsa hangi kazanımlardan bahsedildiğini” sordu.

“BM 50 YILIMIZI ÇALDI, MÜZAKERE SÜRECİ SONA ERMELİ”

BM’nin Kıbrıs Türk halkının 50 yılını çaldığını belirten Ertuğruloğlu, özetle şunları kaydetti:

“Başlatılan toplumlararası müzakerelerle 50 yılımızı çaldılar. Zekâmızla alay edildi, hâlâ ediliyor. 2016 yılı müzakere sürecinin sonuncusuydu. 2016 yılına geldik sarktı. Müzakere süreci sona ermelidir. Neyi bekliyoruz? Beşli konferans da oldu fiyasko. Yunanistan ve Rum tarafı bizim azınlık ve işgalci olduğumuz iddiasını ortaya koydu. 5’li konferans fiyaskoyla sonuçlandı.”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Yunanistan ve Rum tarafının ucu açık toplumlararası müzakerelerin devam etmesinden yana olduğunu vurgulayarak, “Bu maskaralığa ne kadar izin verilecek? Kıbrıs müzakerelerinden Kıbrıs Türk tarafını tatmin eden bir sonuçla masadan kalkmak mümkün değildir. Mümkün olan azınlık haklarıyla masadan kalkmaktır” dedi.

Ertuğruloğlu, sürdürülen müzakere sürecinin sonucunun azınlık haklarıyla masadan kalkmak olduğunu savundu.

Rum tarafının dönüşümlü başkanlığı kabul etmediğini vurgulayan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirerek “dünyada karşılığında hiçbir şey almamışken haritayla birlikte karşı taraf yüzde 7 toprak öneren başka bir Cumhurbaşkanı bulunmadığını” kaydetti.

Harita sunulmasının insanları yaşadıkları bölgelerde tedirgin ettiğini kaydeden Ertuğruloğlu, “Rumlar bugüne kadar hangi öneriyi kabul etti, Rum tarafının Enosis kararı hâlâ meclislerinde duruyor” diye konuştu.

Toprak konusunun Türk tarafının toprak verip de sorunu ortadan kaldıracağı bir konu olmadığını, Rum tarafının bütün Kıbrıs’ı istediğini belirten Tahsin Ertuğruloğlu, “Toprak konusu olsa olsa sınır düzeltmesi olabilir” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “tarihi bir fırsat var” sözlerini eleştirerek “Tarihi bir fiyasko yaşanıyor” dedi.