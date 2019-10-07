Takla atarak ters durabildi

Girne-Değirmenlik anayolu Dağyolu üzerinde bu sabah 07.30 sıralarında meydana gelen kaza korkuttu. Yönetimindeki LZ 674 plakalı salon aracı ile Girne istikametine doğru seyreden Zübeyir Ahmet, direksiyon hâkimiyetini kaybederek takla atarak yoldan çıktı. Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Fotoğraf Mustafa Uysal