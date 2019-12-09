Takla atarak durabildi
Lefkoşa – Girne anayolunda saat 16.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
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Lefkoşa – Girne anayolunda saat 16.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 34 yaşındaki Osman Yıldırım, RE 292 plakalı aracıyla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucunda yaralanan araç sürücüsü Osman Yıldırım, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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