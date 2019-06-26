‘Taciz’ zanlısı cezaevine gönderildi

Girne’de T.G. isimli 40 yaşındaki kadını taciz ettiği iddiasıyla N.U, Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Gizem Düzdaban, zanlı N.U’nun “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan methaldar olduğunu ifade ederek, müştekinin polis müdürlüğüne giderek şikayette bulunduğunu belirtti.

Düzdaban, zanlının aynı gün derdest emir gereği tutuklanarak, gönüllü ifadesinde suçlarını itiraf ettiğini kaydederek, zanlı aleyhinde ilk etapta 2 günlük tutukluluk emir temin edildiğini belirtti.

Zanlının kullanımındaki telefonun emare olarak alınıp, incelemeye gönderildiğini söyleyen Düzdaban, zanlının KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu ve daimi bir ikametgahı olmadığını kaydetti.

Meseleyle ilgili olarak, zanlının etki edebileceği kısmın tamamlandığını belirten polis, bu aşamada mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işleyebileceğini belirterek,15 gün süreyle Merkezi Cezaevi’ne hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine karar verdi.