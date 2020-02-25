Taciz zanlısı 45 gün cezaevinde yatacak

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinde ölmüş abisinin karısına cinsel tacizde bulunduğu, oğlunu da darp ettiği iddia edilen Ş.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlının 22 Şubat tarihinde Karşıyaka’da aralarında ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ölmüş abisinin 25 yaşındaki oğlunu sopa ile darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını, soruşturma aşamasında darp edilen çocuğun annesinin bir şikâyette daha bulunduğunu ifade etti.

Polis, yapılan şikâyette zanlının 2019 yılı Haziran ayında yengesinin bahçesi içerisinde bulunduğu esnada pantolonunu çıkarıp ona gösterdiğine dair şikâyet yapıldığını ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.