“Sürecin uzaması bedeli büyütecek”

Ekonomik Örgütler Platformu, ‘Hükümet Kurma Çalışmaları’ ile ilgili basın açıklaması yaptı: “Sürecin uzaması, ekonomik ve sosyal sorunların derinleşmesine neden olacak ve çözüm için ödememiz gereken bedeli büyütecektir.”

Ekonomik Örgütler Platformu’ndan yapılan basın açıklamasında bir an önce hükümetin kurulması gerektiği belirtilerek, kurulacak olan hükümetle her türlü işbirliği yapıp toplumsal sorunların çözümlenmesi için katkı yapmaya hazır oldukları mesajı verdildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası , Kıbrıs Türk İnşaat Müteahitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin yer aldığı Ekonomik Örgütler Platformu, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yeni hükümet oluşumu ülkemizin içinden geçmekte olduğu dönemin zorluklarını yakından bilen ve yaşayan iş insanlarının örgütleri olarak, hükümet oluşumu ile ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. İlgili sürecin uzaması, ekonomik ve sosyal sorunların derinleşmesine neden olacak ve çözüm için ödememiz gereken bedeli büyütecektir.

Ekonomik örgütler olarak, siyasi partilerimizi hükümet sorununa sorumlulukla yaklaşmaya ve hükümet kurma çalışmalarını en erken zamanda sonlandırmaya çağırırız. Daha önceki hükümetlerde olduğu gibi kurulacak olan hükümet ile her türlü işbirliğini yaparak toplumsal sorunların çözümlenmesi için katkı yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyumuzla paylaşırız.”