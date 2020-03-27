Şüpheliler de gözetim altında tutulacak

Ülkedeki pozitif vaka ve temas halindeki vatandaşların artışıyla Sağlık Bakanlığı farklı uygulamalara yöneliyor.

Bakanlık, Coronavirüs semptomu gösteren fakat ilk etapta testi negatif çıkan hastaları da artık eve göndermek yerine çeşitli konaklama alanlarında gözetim altına alınması yönünde karar aldı.

Coronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan ve test yapıldığı zaman ilk etapta negatif çıkan şüphelilerin de devletin belirlediği çeşitli otellerde karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Hatalara uygulanan hızlı kart testlerinin, ilk etapta hastalığın başındaki kişiyi negatif gösterebileceğini, iki hafta sonra aynı kişide pozitif görülebileceğine dikkat çekilmişti.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers sosyal medyada yaptığı açıklama ile yeni test hakkındaki ‘güven’ tartışmalarına açıklık getirmiş, en güvenilir testin PCR testi olduğunu vurgulamıştı. Rogers, kart testinin hastalığın başındaki kişiyi negatif gösterebileceğini, iki hafta sonra aynı kişide pozitif görülebileceğine dikkat çekmişti.

Kişiler sağlık durumuna göre ayrı noktalarda gözlem altına alınacak

Testi pozitif çıkan, yüksek riskli potansiyel hasta gözüyle bakılan herkesin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi göreceği belirtilirken, buranın sadece Coronavirüs hastaları için kullanılacağı ifade ediliyor.

Hasta veya şüpheli vakaların ise kriterlerine göre farklı noktalarda barınması sağlanacak. YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği fakat henüz resmi olarak açıklanmayan bilgide, bu yönde karar alındığı ve ilerleyen saatlerde açıklanacağı kaydedildi.

Bu bağlamda doktor ve görevlendirme yerleriyle ilgili görevlendirme çalışmalarının sürdüğü de paylaşıldı.

Tarama testi ve temaslar neticesinde şüpheli gözüyle bakılan, karantina veya gözleme alınan kişilerin sağlık durumuna göre ayrı noktalarda gözlem altına alınacağı belirtildi.

Ayrıca bu uygulama ile ilk etapta negatif çıkan ve bu sürede ev hapsinde olması için ikametgahına gönderilen kişilerin buna uyum sağlamasının bireysel inisiyatiften çıkarılması amaçlanıyor.

Hiç teması olmayan fakat yurt dışından gelenler, kaldığı bölgede pozitif vaka bulunanlar, çeşitli semptomu olan fakat testi ilk etapta negatif çıkan ve süreci bekleyecek olan kişilerin ayrımı yapılıp farklı karantina veya gözlem alanlarına yerleştirileceği belirtiliyor.