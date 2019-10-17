Süleyman Akosman: Dağ evinde yaşlanmak isterim  

(Müzisyen)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Müzisyen

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Var olmazdım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelişmek

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Pişmanlık yok öğrenmek var

En büyük sevincim… Müziği paylaşabilmek / Oğlum

Hayatımın dönüm noktası… Müzik ile tanışmam

Beni en çok etkileyen yazar… E.Tolle

Başucumdaki kitap… Var olmanın gücü

En keyif aldığım müzik… Bir tane ile sınırlandırmam mümkün değil

En son izlediğim film… Rocketman

Kendim için son aldığım şey… Stüdyom için pre amp

Dolabımdaki en gereksiz şey… “Slim cut” olan her şey

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Vintage 000 Body Martin Acoustic Guitar

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok gururluyum

Kendimde beğendiğim özellik… Öğrenme isteği

Olmasa da olur… Para

Olmazsa olmaz… Dünya

En iyi yaptığım yemek… Soslu et çeşitleri

Hayalimdeki dünya… Empati ve saygı ile yaşamak

Aşk benim için… Tutku

Onunla çok tanışmayı isterdim… Donny Hathaway

Görmek istediğim yer… Amerika

Mutlaka yapmak istediğim… Dağ evinde yaşlanmak

Son olarak söylemek istediklerim… Mütevazi ol daha evrimin başındayız