Süleyman Akosman: Dağ evinde yaşlanmak isterim
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Müzisyen)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Müzisyen
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Var olmazdım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelişmek
Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik
En büyük pişmanlığım… Pişmanlık yok öğrenmek var
En büyük sevincim… Müziği paylaşabilmek / Oğlum
Hayatımın dönüm noktası… Müzik ile tanışmam
Beni en çok etkileyen yazar… E.Tolle
Başucumdaki kitap… Var olmanın gücü
En keyif aldığım müzik… Bir tane ile sınırlandırmam mümkün değil
En son izlediğim film… Rocketman
Kendim için son aldığım şey… Stüdyom için pre amp
Dolabımdaki en gereksiz şey… “Slim cut” olan her şey
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Vintage 000 Body Martin Acoustic Guitar
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok gururluyum
Kendimde beğendiğim özellik… Öğrenme isteği
Olmasa da olur… Para
Olmazsa olmaz… Dünya
En iyi yaptığım yemek… Soslu et çeşitleri
Hayalimdeki dünya… Empati ve saygı ile yaşamak
Aşk benim için… Tutku
Onunla çok tanışmayı isterdim… Donny Hathaway
Görmek istediğim yer… Amerika
Mutlaka yapmak istediğim… Dağ evinde yaşlanmak
Son olarak söylemek istediklerim… Mütevazi ol daha evrimin başındayız