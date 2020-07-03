Sucuoğlu Ankara'ya gidecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, çalışma ziyaretinde bulunmak için Ankara’ya gidiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyet, yarın saat 19.35’de adadan ayrılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Aile ,Çalışma , Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir dizi temaslarda bulunacak olan Sucuoğlu ,10 Temmuz Cuma günü ülkeye dönecek.

Bakan Sucuoğlu’na Ankara Ziyareti’nde Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Salel Kaşif ve Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam’dan oluşan heyet eşlik edecek.

Covid 19 nedeniyle, İstanbul üzerinden aktarma yaparak Ankara’ya geçecek olan Bakan Sucuoğlu, İstanbul’da da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.