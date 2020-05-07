Sterlin 9'u buldu

Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen döviz kurları bugün zirve yaptı.

Sterlin 9,00'ı buldu, Euro ise 7,86 TL'ye yükseldi.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı.

Dolar/TL'de, 13 Ağustos 2018'de de 7,24 seviyesi görülmüştü.

Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.