Standart dışı mazota, milyonlarca lira ceza

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIBTEK) ait Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıtta limit üstü kükürt olduğu tespit edildi. Kabul edilebilir değerlerin yüzde 6 üzerinde kükürt olduğu belirlenen mazotu sağlayan firmaya ciddi yaptırımlar gündeme geldi.

Teknecik Santrali’ne yakıt sağlayan Mors Ltd’in limit üstü kükürt nedeniyle her tankerde yaklaşık 1 milyon 800 bin TL düşük ödeme alacağı, ayrıca ceza kesileceği öğrenildi.

Kanal SİM’in elde ettiği bilgilere göre, bağımsız denetçilerin incelediği ve Ombudsman’ın da müdahil olduğu süreç sonucunda Mors Ltd’in kusurlu olduğunun tespit edilmesi üzerine KIBTEK Yönetim Kurulu gerekli kararı alma aşamasına geldi.

Kanal SİM’e konuşan Ombudsman Emine Dizdarlı, raporların kendilerine birkaç gün önce ulaştığını ve mazotta değer kaybı olduğunu doğruladı. Dizdarlı, Teknecik santrali mazotuyla ilgili Ombudsman raporunun hazırlanmakta olduğunu ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

KANAL SİM- Özel

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIBTEK) ait Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıtta limit üstü kükürt olduğu tespit edildi. Kabul edilebilir değerlerin yüzde 6 üzerinde kükürt olduğu belirlenen mazotu sağlayan firmaya ciddi yaptırımlar gündeme geldi.

Kanal SİM’in daha önce de sürekli gündeme getirdiği Teknecik Santrali mazotunun standartlara uygun olmadığı kesinlik kazandı.

Düşük kalitedeki mazotun bir yandan enerji kaybına sebebiyet verdiği, diğer yandan ise insan ve çevre sağlığına zararlı olduğu belirtiliyor.

Teknecik Santrali’ne yakıt sağlayan Mors Ltd’in limit üstü kükürt nedeniyle her tankerde yaklaşık 1 milyon 800 bin TL düşük ödeme alacağı, ayrıca ceza kesileceği öğrenildi.

Kanal SİM’in elde ettiği bilgilere göre, bağımsız denetçilerin incelediği ve Ombudsman’ın da müdahil olduğu süreç sonucunda Mors Ltd’in kusurlu olduğunun tespit edilmesi üzerine KIBTEK Yönetim Kurulu gerekli kararı alma aşamasına geldi.

Kanal SİM’e konuşan Ombudsman Emine Dizdarlı, raporların kendilerine birkaç gün önce ulaştığını ve mazotta değer kaybı olduğunu doğruladı. Dizdarlı, Teknecik santrali mazotuyla ilgili Ombudsman raporunun hazırlanmakta olduğunu ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Dizdarlı, KIBTEK Yönetim Kurulu’nun da konuya ilişkin bir karar alacağı bilgisinin kendilerine ulaştığını da sözlerine ekledi.

Teknecik Santrali’nde kullanılan mazotta tespit edilen limit üstü kükürt konusunda KIBTEK Yönetimi’nin aralarında Kıbrıs Rum Elektrik Kurumu’nun (AIK) da yer aldığı iki farklı kuruluştan görüş istediği ve gelen görüşler doğrultusunda ilgili firmaya kesilecek cezanın hesaplandığı belirtiliyor.

Gelen her tanker için mazotun daha düşük değerli olmasından kaynaklanan yaklaşık 1 milyon 800 bin dolarlık bir fiyat farkı olduğu, buna bir de KIBTEK’in uygulayacağı cezanın ekleneceğine dikkat çekiliyor. Konuyla ilgili KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan açıklama yapmaktan kaçınırken, KIBTEK’e yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ise ceza kesilip kesilmemesi konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor ve önümüzdeki Perşembe günü yapılacak toplantıyla konunun netlik kazanması bekleniyor. KIBTEK Yönetim Kurulu bu yönde bir karar almaya hazırlanırken, Mors Ltd yöneticilerinin bu uygulamaya tepkili olduğu haber veriliyor. Merkezi İhale Komisyonu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na, yıllık akaryakıt alımı ihalesinde, ihaleye katılarak 38.80 Cent rakamını veren BGN Ltd’nin eksik imzası olduğu gerekçesiyle KIB-TEK’in daha fazla ödeyerek, 38.90 cent, yani 10 kuruş daha fazla fiyat veren MORS LTD’ten akaryakıt alınmasını onaylamıştı.