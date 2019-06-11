Spehar: Crans-Montana’daki hayal kırıklığına rağmen umut var

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, “Crans-Montana’da yaşanan hayla kırıklığına rağmen” hala umut olduğunu ifade ederek yapılan araştırmalarda Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüm bulunmasının “Kıbrıs’taki iki toplumda en kabul edilen çözüm” olduğunu belirtti.

Slovakya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği’nin himayesinde Lefkoşa’daki ara bölgede “Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Partilerin Kıbrıs’ta Barışa Hizmette 30 Yıllık Diyalog” konulu bir konferansta konuşan Spehar, yukarıdaki ifadeleri kullandı. Konferans, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk siyasi partilerin katılımıyla yapılan düzenli görüşmelerin 30. yıldönümü vesilesiyle yer aldı.

Konferansa katılmak amacıyla adada bulunan Slovakya Dışişleri ve Avrupa Konuları Bakanı Miroslav Lajčák, konferansta ana konuşmacı olarak Kıbrıslıların arzu ettiğinde, ülkesinin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı ve Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözümün bulunmasının mümkün olduğuna inandığını söyledi.

Lajčák, kendi gelecekler için yalnız Kıbrıslıların

karar verebileceğini belirterek “bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için gerekli cesareti Kıbrıslılar gösterebilir” dedi.

Konferansa, eski Kıbrıslı Rum lider Yorgos Vasiliou, eski Kıbrıs Dışişleri Bakanları; Nikos Rolandis, Yorgos İakovou, Erato Kozakou Markoulli, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyiannis, Kıbrıslı Rum siyasetçiler, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilerin temsilcileri ve adada görev yapan yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Spehar, Kıbrıs sorununa hala çözüm bulunamadığını bu ortamda, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk siyasi partilerini bir araya getiren forumun çok önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs sorununa ve müzakerelerinin yeniden başlamaması konusuna da değinen Spehar, BM’nin her iki tarafın yaşayabilir müzakerelere yeniden katılmaları amacıyla destekleyici bir şekilde çalıştığını belirterek bu bağlamda BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Jane Holl Lute’nin atanmasına işaret etti.

Güven Artırıcı Önlemlere de değinen Elizabeth Spehar, iki liderin elektrik enerjisi, mayın temizleme ve cep telefonlarının bağlantısı dâhil önemli güven artırıcı önlemlerdeki çalışmalarına devam etmelerinden duyduğu memnuniyetini ifade etti ve başka güven artırıcı önlemlerin onaylanması durumunda, bunların Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilerin forumu vasıtasıyla desteklenebileceğini belirtti.

Slovakya Dışişleri Bakanı Lajčák ise konferans sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilerin lider veya temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelere değindi ve ilk görüşmenin 16 Mayıs 1989 tarihinde Prag’da yapıldığını söyledi.

Miroslav Lajčák, kendisinin son yıllarda siyasi partilerin temsilcileri ile ve Kıbrıs halkıyla bir dizi görüşmede bulunduğunu ve yaşadığı deneyimlerini ümit verici olarak niteledi.

Bakan Lajčák, teknik komiteler ve iki liderin anlaştığı Güven Artırıcı Önlemlere değindi ve söz konusu önlemlerin insanlar ve onların günlük hayatı ile ilgili önlemler olduğu için önemli olduğunu vurguladı.

Konferansta konuşan Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki Temsilcisi İerotheos Papadopoulos, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partiler arasında sağlanan diyaloğun önemine işaret etti ve söz konusu diyaloğun gelecekte, bir gün Kıbrıs sorununa uygulanabilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme yol açabileceğini belirtti.