Sosyal yardım alanlara 250TL 'bayramlık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi bünyesinden yardım alan kişilere, bayram öncesi 250 TL ek katkı verileceğini açıklandı.

Bakanlık açıklamasına göre, Sosyal Yardımlar Yasası ve Tüzüğü kapsamında yardım alan 3,566 kişi ile; Çalışma Dairesi’nden Engellileri koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası ve Tüzüğü kapsamında yardım alan 4,789 kişiye (toplamda 8,355 kişiye) bayram öncesinde bir defaya mahsus olmak üzere 250 TL. tutarında ek bir katkı verilecektir.