Sosyal Hizmetler devrede!

23 Nisan tarihinde sabahın ilk ışıklarında aracının önü kesilerek, feci şekilde darp edilen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Buse Selçuk ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi harekete geçti, polis tarafından her yerde aranan E.K dün polise giderek teslim oldu.

Ayşe GÜLER

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Buse Selçuk’un 23 Nisan sabahında feci şekilde darp edilmesinin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi harekete geçti.

YENİDÜZEN’in ‘KISKANDI DÖVDÜ!..’ başlığıyla dün manşetten duyurduğu haber sonrasında Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, kadına karşı şiddetin son örneği Buse ile temasa geçti.

Başkurt bugün uzmanlar eşliğinde Buse ile görüşecek.

Öte yandan Zeytinağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, Sosyal Hizmet Danışmanı Rabia Özcömert de Buse’yi evinde ziyaret ederek, psikolojik destek verdi.

YENİDÜZEN'in manşetine taşıdığı 'kadına şiddet' olayına karışan erkek şahıs polise giderek teslim oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt: “Buse ile uzmanlar eşliğinde bugün görüşeceğiz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, dün Buse ile temasa geçtiklerini, uzmanlar eşliğinde bugün görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Başkurt, Buse’ye 7/24 hizmette olan 183 İhbar Hattı ile ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

Sosyal Hizmet Danışmanı Rabia Özcömert: “Kadınlar sustuğu için şiddet artıyor”

Zeytinağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, Sosyal Hizmet Danışmanı Rabia Özcömert de Buse’yi evinde ziyaret ederek, psikolojik destek verdi.

Özcömert, Buse ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla okulda verdikleri konferansta tanıştıklarını, yaşanan olay sonrasında Buse’nin kendilerine başvurduğunu söyledi.

Buse’nin eğitim gördüğü üniversite ile de görüştüklerini ifade eden Özcömert, şu anda kendisine psikolojik destek verdiklerini dile getirdi.

Özcömert, Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversite öğrencilerinin taviz, tecavüz ve fuhuşa zorlandıklarını da savunarak, kadınların uğradıkları saldırılar sonucunda susmayı tercih ettiklerini belirtti.

“Kadınlar sustuğu için şiddet artıyor” diyen Özcömert, “3-4 kişi çıksa, şiddeti ifade etse toplum ayaklanır” şeklinde konuştu.

Özcömert, toplumdaki şiddet vakalarının özgüven eksikliğinden kaynaklandığını da vurgulayarak, bu noktada aile içi şiddete maruz kalmanın da önemli olduğuna, geçmişte böyle olaylarla karşılaşanların şiddeti normalleştirebileceğine değindi.