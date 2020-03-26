“Sonucu beklenen testler var, açıklanacak”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, şu ana kadar 588 test yapıldığını ve 47 vakanın tespit edildiğini belirtti. Bakan Pilli, şu an sonucu beklenen testler de olduğunu, sonuçların çıkmasıyla açıklamanın da yapılacağını kaydetti.

Şu anda Karantinada 15’i KKTC, 2’si Alman, 1’si Türkmen olmak üzere 18 hastanın bulunduğunu belirten Bakan Pilli, 28 vakanın da taburcu edildiğini hatırlattı.

Yoğun bakımda 2 Alman hastanın tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Pilli, diğer vakaların durumlarını da iyi olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, “Yenierenköy’le ilgili spekülasyonlar yapıldı, oradaki çalışmalar yapılacak, gerekli açıklamayı da yapacağız. Kitlerde herhangi bir sorun yoktur, değerlendiren arkadaşımız az ihtimal olsa da atlamamak için tekrar yapmak istemiştir. Sağlık Bakanlığı açıklamalarına itibar ediniz. Yapılan testlerin sonuçlarının çıkmasının ardından da açıklama yapılacak” şeklinde konuştu.