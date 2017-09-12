Son imzalar atıldı

YENİDÜZEN Spor Servisi

Futbolda 1 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Transfer Dönemi'nin ardından Süper Lig ve Birinci Lig kulüpleri için kiralık transfer dönemi dün sona erdi. Gün boyunca federasyon binasına gelen takımlar, oyunculara son imzaları attırdı.

En çok transfer Değirmenlik’ten

K-Pet Birinci Lig ekibi Değirmenlik, transfer döneminin son gününde en çok imza attıran takım olarak göze çarptı. Değirmenlik, Osman Şah, Mustafa Dağman, Adem Özberenk, Celal Habeşoğlu, Hamit Koç, Özner Zaifoğlu, Emre İmam, Halit Özcezarlı, Süleyman Türker, Mehmet Tavukcu ve Serhat Özuğrulu'yu transfer etti.

Zihni ve Kaan resmen Lefke’de

Bir süre önce GAÜ Çetinkaya’da sorunlar yaşayarak takımdan ayrılan ve Lefke’de antrenmanlara çıkan Zihni Temelci, Lefke’ye imzayı attı. Lefke, bir başka önemli transferini Kaan Savaşkan’la gerçekleştirdi. Transferin bitimine dakikalar kala Bostancı Bağcıl ile pazarlıklar içerisinde bulunan Lefke Kaan’ı, yabancı oyuncu Amstrong Chidi ve kaleci Ahmet Vatansever’i takas karşılığında transfer etti.

Azat Tip Baf Ülkü Yurdu’nda

Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’ndan gün içerisinde son dakika atağı geldi. Daha önce eski takımı Yalova ile antrenmanlara çıkan ve gün içerisinde imza atan Azat Tip, transferin bitimine dakikalar kala Baf Ülkü Yurdu’na imza attı.

Yabancılar 2 Ekim’e kadar imza atacak

Kiralık transfer döneminin dün sonlanmasıyla birlikte gözler yabancı transfere çevrilecek. Takımlar, yabancı oyunculara 2 Ekim Pazartesi gününe kadar imza attırabilecek.