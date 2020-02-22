SON DAKİKA: Corona Virüsü şüphesi!

Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta Corona Virüsü şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

74 yaşındaki hasta için Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.Hasta özel bir ekip tarafından Lefkoşa Devlet hastanesi'ne alındı.

YENİDÜZEN'e konuşan Sağık Bakanı Ali Pilli bilgiyi doğruladı, "Lefkoşa'ya sevk edildi. Bir hafta önce Dubai'den geldi. Tedbir amaçlı bu önlemi almak zorundayız. Hasta karantinaya alındı. Hastaya zatürre teşhisi konuldu" dedi.

Ali Pilli "Muhtemelen zarürredir. Sadece bir şüphe üzerine bu tedbiri alıyoruz. henüz net birşey söylemek için erken. Hasta hastaneye bugün başvurdu" dedi.