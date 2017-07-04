Son 8 kuraları çekildi

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nden K-Pet Birinci Lig’e yükselecek olan 2 takımı belirleyecek olan son 8 kura çekimi gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alan kura çekimi sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan Kumyalı, Çanakkale, Görneç, Akıncılar Vadili, Yılmazköy, Ortaköy ve Akçay’ın yanı sıra en iyi ikinci olan Yıldırım kura çekiminde yer aldı. Son 8 karşılaşmaları 8 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Maçlarda galip gelecek olan taraflar son 4 eşleşmelerinde yer alacak. Bu turu da galibiyetle kapatacak olan 2 takım da K-Pet Birinci Lig’e yükselecek. Saat 17.30’da oynanacak karşılaşmalar şöyle oluştu:

SON 8 EŞLEŞMELERİ (8 Temmuz Cumartesi)

Orhan Dural Stadı: Akçay – Akıncılar Vadili

Maraş Sentetik: Kumyalı – Yıldırım

Sadık Cemil Stadı: Çanakkale – Ortaköy

Ortaköy Sahası: Görneç – Yılmazköy

SON 4 EŞLEŞMELERİ (15 Temmuz Cumartesi)

Akçay – Akıncılar Vadili galibi / Görneç – Yılmazköy galibi

Kumyalı – Yıldırım galibi / Çanakkale – Ortaköy galibi

BTM 1’e yeni düzenleme

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’ne ise yeni düzenleme geldi. Daha önce yeni sezonda 14 takımlı oynanacağı açıklanan BTM 1. Lig’de takım sayısı 19’a yükseltilecek. Lig ayrıca iki grup halinde oynanacak.

BTM Ligi’nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından gerçekleşen kura çekiminde yapılan açıklamada BTM 1. Lig ile ilgili yeni düzenlemeler aktarıldı. Daha önce son 8’e kalan takımlar içerisinde 1. Lig’e yükselemeyecek olan 6 takımla beraber, grup maçları sonunda en iyi ikinci 1 takım, ayrıca K-Pet Birinci Lig’den düşen 7 takım, 14 takımlı BTM 1. Lig’i oluşturacaktı. Yapılan açıklamada BTM gruplarını ikinci olarak tamamlayan tüm takımların da BTM 1. Lig’e dahil edilerek takım sayısının 19 yapılacağı ve iki grupta oynanacağı belirtildi. Yani en iyi ikinci olarak son 8’e kalan Yıldırım’dan ayrı olarak diğer gruplarda ikinci olan 6 takım da BTM 1. Ligi’nde yer alabilecek.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı