'Sokakta değil, pistte yarışın'

Ayşe GÜLER

Ölümlü kazalarda, son dönemde off-road, drag, drift gibi motor sporlarıyla uğraşan bazı gençlerin de yaşamlarını yitirmeleri, yarış araçlarının trafikte kullanılmasını gündeme taşıdı.

Hem trafik uzmanları hem de uzun yıllardır bu alanda yarış düzenleyen isimler, tek noktada birleşti, gençlere “Sokakta değil, pistte yarışmaları” konusunda çağrı yaptı.

Kimi isimler bu araçların trafikte kullanılmaması gerektiğini ifade ederken, kimileri de denetim vurgusu yaptı.

Uzun süredir drift yarışı düzenleyen, Afrodizyak Organizasyon Şirketi Direktörü Umut Madenoğlu, yarış araçlarının yolda kullanılmaması, sporcuların gündelik işleri için farklı araç sürmesi gerektiğini dile getirdi, “Gençler, daha bilinçli olması lazım. Kendi hayatlarını tehlike atmamalı” dedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, bu tür motor yarışı yapan araçların denetimsizliğin getirdiği cesaretle yola çıktığını söyledi, diğer araçlara göre oldukça süratli olan araçların trafikte kullanılmasının ciddi tehlike oluşturduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topçu da geçmişte kulüplerine bağlı bazı sporcularının ralli araçlarıyla yola çıktığını, polise yaptığı ihbarlarla bunun önüne geçtiğini dile getirerek, şu anda böyle bir sıkını yaşamadıklarını kaydetti.

İLGİLİ KESİMLER NE DEDİ?

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı:

Bu araçların yola çıkması, denetimsizliğin getirdiği cesaretle oluyor

“Plakasız herhangi bir aracın yolda kullanılması yasak... Genelde bu tür sporları yapan kişilerin kullandığı araçlar plakasızdır ve yollarda olmaması, özel izinle yola çıkması gerekiyor.

Zaten araçların çoğu, yolda kullanmak için imal edilmedi. Süratlidirler ve aniden yola

Trafik için de tehlike arz ederler. Aslında bu araçların yola çıkması, denetimsizliğin getirdiği cesaretle oluyor. Kazalarda tek başına virajı alamama, direksiyon hakimiyetini kaybetme nedenleri yer alıyor. Bu durum aslında, sürücünün o aracı kontrol edemeyeceği şekilde kullanıldığının göstergesidir. Sürat, araçların yoldan çıkmasına neden olan en önemli faktördür. Bu cesaretin de bulunmasının nedeni, yol denetimlerin 24 saat boyunca, her an her yerde olabileceği inancı olmamasıdır.

Şu anda sürücüler ‘yol boş, istediğim saatte gidebiliriz’ inancındadır. Geceleri de alkolün yorgunluğun, uykusuzluğun da ilavesi, gece denetimlerin de olmadığı algısı ile rahat sürüş yapılabiliyor. Bu konuda önlem alınmalı, düzenleme yapılmalı.”

Afrodizyak Organizasyon Şirketi Direktörü Umut Madenoğlu:

Yarış araçları yolda kullanılmamalı

“10 seneden fazladır yarış pisti yapmak için uğraşıyorum. Gençlerin, enerjilerini atabilecekleri tek yer pist olması lazım… Bu spor dalları, hem hobi, hem pahalı bir spordur. Sokaklarda değil, pistlerde yarışmaları gerekir. Birçok yarışmacımız yarış aracı değil, trafikte günlük araçlarını kullanıyor.

Çünkü yarışlarda kullandıkları araçların daha hızlı olması için ekstra alet takıyorlar. Bu nedenle sokakta kullanılamaz.

Geçtiğimiz gün trafik kazasında yaşamını yitiren Önder Gülkan, bir kez yarışa girdi.

Antrenmanda aracı bozuldu. Yarış araçlarını yolda kullanmamak gerekiyor. Ayrı gündelik araç alınması gerekiyor.

Bizim yarışmalarımız, 14-15 saniye sürüyor. Yarış mesafesi de 0-400 metre arasındadır.

100’e yakın yarışçımız var. Birçoğu profesyonel olma yolundadır. Yarışlarda kullanılan araçların arka koltukları sökülüyor. Bu nedenle de muayeneden geçmesi mümkün değil.

Off road kulübü, ralli kurumlarının araçları da yolda sürülemez. Özel izin alınır.

Gençlerin, daha bilinçli olması lazım. Kendi hayatlarını tehlike atmaması gerekiyor. Araçların, trafikte olmaması gerekiyor. Hız, adrenalin sokakta yapılmasın. Bu heyecanlarını pistlerde yaşasınlar…”

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topçu:

Geçmişte, bize bağlı sporcular ralli araçlarıyla yollara çıkıyordu

“Geçmiş yıllarda, bize bağlı sporcular ralli araçlarıyla yollara çıkıyordu. Bizden izin almadan trafikte araçları kullanıyorlardı. Bu konuda, halktan tepki geliyordu. Zamanla, bunu aştık. Kulüp olarak, bizzat kendim ihbar yapıyordum. Yapılan denetimlerle bunun önüne geçtik.

Yakın zamanda, bize bağlı sporcuların yollarda kazaları olmadı.

Yaptığımız yarışlarda araç ve sürücülerin güvenliği açısından önlem alıyoruz. Bu araçlar, özel plakalıdır ve yola çıkamaz. Ancak izinle yollara çıkarlar. Bu konuda polisten izin alıyoruz.

Keşke bu alanlardaki tüm sporcular bizim kulübümüzün çatısında toplansa… Ancak bazı sivil araçların, yarış araçlarından daha tehlikeli sürüş yaptığı da görülüyor.

Bu konuda denetimler artırılmalı. Bilinçsiz sürüşlerin önemine değinmek lazım...

Ülkemizde pist sıkıntısı var. 10-15 defada müracaatta bulunduk. Gençlerin yollarda değil, pistlerde sürüş yapmalarını istiyoruz. Pist için birkaç yer buldum. Ancak sonuç elde edemedik.

Yarışlarda kullanılan araçlar, güçlendirilmiş araçlardır. Normal yolda sürülemez. Ercan yakınlarında daha önce gençler kendi aralarında güvenlik önlemi almadan yarış yapıyorlardı. Polis denetimleriyle önledik. Bir nevi yoluna koyduk.”

Yoldan çıkıp, takla atmıştı…

Ülkenin ‘kanayan yarası’ trafik kazaları, bir ailenin daha ocağına ateş düşürmüş, 26 yaşındaki Önder Gülkan’ı yaşamdan koparmıştı.

Mormenekşe’de sakin, Drag yarışçısı Gülkan’ın genç yaştaki ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Mutluyaka-Mormenekşe arasında önceki gün meydana gelen kazada Önder Gülkan, FE 096 plakalı salon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkmıştı.

Araç, yol kenarındaki kayaya çarpması sonucunda 2 takla attıktan sonra durabilmişti.

Araç sürücü olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Henüz 21 yaşındaydı…

21 yaşındaki amatör drag yarışçısı Sadrettin Kara ise 1 Haziran’da İskele'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Mağusa-İskele Anayolu üzerinde, Kara, yönetimindeki EK 303 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada Ambella Restoran yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp 55 numaralı ikametgahın bahçe duvarına çarparak kontrolsüz bir şekilde takla atıp sürüklenmişti.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Sadrettin Kara kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.