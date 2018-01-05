Siyasiler hangi sandıkta oy kullanacak?

KKTC’de 7 Ocak Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde devlet ve hükümet yetkilileriyle, siyasi parti başkanlarının hangi sandıkta ve saat kaçta oy kullanacağı belli oldu.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 219 numaralı sandıkta saat 10.00’da; Meclis Başkanı Sibel Siber Şehit Tuncer İlkokulu’nda 139 numaralı sandıkta saat 10.30’da oy verecek.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 208 numaralı sandıkta saat 13.30’da; Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulu’nda 134 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy kullanacak.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Girne’de, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde 92 numaralı sandıkta saat 11.00’de; 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Gazimağusa’da Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda 37 numaralı sandıkta saat 10.30’da oy verecek.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Yenikent’teki Gönyeli Belediyesi’nde, 68 numaralı sandıkta saat 09.30’da; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyunu, Gönyeli’de, Fazıl Plümer Anaokulu’nda 56 numaralı sandıkta saat 11.00’de kullanacak.

ÖZERSAY DIŞINDAKİ GENEL BAŞKANLAR LEFKOŞA’DA OY KULLANACAK

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, 7 Ocak Pazar günü yapılacak seçimlerde Beylerbeyi Spor Kulübü’ndeki 70 numaralı sandıkta saat 10.00’da oy kullanacak.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 9 Eylül İlkokulu’nda 187 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verecek.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda 156 numaralı sandıkta saat 11.30’da, BKP- TKP Yeni Güçler Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde 46 numaralı sanıkta saat 10.00’da oy kullanacak.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 9 Eylül İlkokulu 181 numaralı sandıkta saat 10.00’da; MDP Başkanı Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ise Necati Taşkın İlkokulu 200 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verecek.

YSK: “19.00’A KADAR SEÇİM VE SONUÇLARI İLE İLGİLİ HABER, TAHMİN VE YORUM YAPMAK YASAK”

Öte yandan 7 Ocak Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nde oy verme süreci saat 08.00’de başlayıp 18.00’de tamamlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 24 numaralı duyurusuna göre, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104’üncü maddesi uyarınca, Pazar günü saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak.

Radyo ve televizyonlarda 19.00 ile 21.00 saatleri arasında seçimle ilgili olarak sadece YSK tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

Yasa gereğince oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar şöyle:

“1. Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak.

2. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilecek.

3. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.”