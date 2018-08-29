SIRADA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI VAR

Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda dün alınan kararlar arasında yoksulluk maaşı alanlara ve engelli bireylere bir defaya mahsus olmak üzere 1000'er TL katkı yapılması da bulunduğunu anımsatırken, kısa süre sonra özel sektör çalışanları için destek mahiyetinde kararlar alınacağını duyurdu.

Özersay’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Dün aldığımız ilave ekonomik tedbirler arasında yoksulluk maaşı alanlara ve engelli bireylere bir defaya mahsus olmak üzere 1000'er TL katkı yapılması da var. Ek mesai hengamesi içerisinde bununun atlanmaması gerektiğini düşünürüm.

Bu katkı yeterli olmasa da, alım gücümüzün düştüğü bu kriz ortamında ekonomik olumsuzluklardan en fazla etkilenen bu vatandaşlarımıza bir nebze destek olmak amacını taşıyor. Hedefimiz gelecek yılın başından itibaren bu kesimin aldığı katkıyı kalıcı olacak şekilde artırmaktır.

Öte yandan kısa süre sonra ekonomik krizden en fazla etkilenen bir diğer kesim olan özel sektör çalışanı vatandaşlarımıza destek mahiyetinde kararlar alacağımızı da buradan bir kez daha duyurmak istiyorum.