Silahlı kavgaya 3 buçuk yıl hapis

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl haziran ayı içerisinde çıkan silahlı kavgada Barışcan Deliceırmak’ı bacağından vurup, yaralayan Beyazıt Ayrenk 3 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Kararı Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanığın işlediği yaralama, vahim zarar, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarının toplumda yarattığı tehlikelerin altını çizdi.

Şiddet içerikli suçların arttığına değinen Gazi, sanığın konu suçu silahla işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını söyleyerek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Gazi, oybirliği ile 3 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.