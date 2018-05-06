Şiirlerle büyüsün çocuklar
Her ‘Mayıs’ geldiğinde, umutlar yerine anılar küllenir bir yerlerdeçokça baharı yaşamak varken, kurtulamaz yürek, kıştan ibaret!
Şirin Zaferyıldızı
Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,
Her ‘Mayıs’ geldiğinde, umutlar yerine anılar küllenir bir yerlerde
çokça baharı yaşamak varken, kurtulamaz yürek, kıştan ibaret!
Bir mum söner, bir dilek tutulur, bir çocuk doğar
kayıp ada(m), kayıptır çocuk, kayıp kadın, kayıptır mayıs
kim bilebilir, ‘sevmekten kim usanır?’
Zordur yeniden diyebilmek, çocukça gidişlere alışabilmek
zordur kalabalıkları göğüslemek, fırtınaları dindirmek
varılacak bir liman bulabilmek,
sonra bir ‘YAZ’ sabahı, mayısta yarım kalan rüyayı görmek
hadi bir gayret, çocuk çığlıkları tutmuş ellerinden, bekliyor şiirler
yürü küçük kız, ödünç kanatları at, öp zamanın bahçesindeki erkeği
tuttuğun dilek gerçekleşti, bahar bahçene geldi, yaseminler filizlendi
Lefkoşa kadar hasretlerin bitti, telli duvaklı şehirlerde oynanıyor çiftetelli…
Şiir Şiir Şiir… Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
HAYALLERİM
Ben hayal kurarım
Hayaller de kurarım
Çok güzeldir hayaller
Hayallerimin peşinde koşarım.
Naz BÜYÜKKAL
TATİLDEYİM
Tatil geldi
Biraz da dinlenelim
Ah ah…
**
Tatil geldi
Son günü
Çok üzüldüm
Tatil gitme.
Ela ÖZÇELİK
TEK HAYALİM
Bir hayalim var.
Bilir misiniz nedir?
Şair olacağım
Şiirler yazacağım
Tek hayalim budur.
Karar verdim
Ben şair olacağım.
Kimse bana karışamaz!
Ben şair olacağım.
Tek hayalim bu!
Ben şiirler yazacağım.
Yaz yaz bitmeyecek
Şiirlerim
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KİTAPLARIM
Kitaplarımı severim
Onlar beni başka dünyalara uçurur
Kitaplar bize çok şey öğretir
Bu yüzden kitapları sevin.
Sudenaz MİLLİ
YASEMİN
Yasemin özel bir çiçektir
O kadar güzel parlıyor ki!
Yasemin o güzel kokan
Kokunu bana ver
Onu kim alırsa
Hayallere dolaşır yasemin.
Kayra KARA