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Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şiirlerle büyüsün çocuklar

Her ‘Mayıs’ geldiğinde, umutlar yerine anılar küllenir bir yerlerdeçokça baharı yaşamak varken, kurtulamaz yürek, kıştan ibaret!

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Şirin Zaferyıldızı

 

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Her ‘Mayıs’ geldiğinde, umutlar yerine anılar küllenir bir yerlerde

çokça baharı yaşamak varken, kurtulamaz yürek, kıştan ibaret!

Bir mum söner, bir dilek tutulur, bir çocuk doğar

kayıp ada(m), kayıptır çocuk, kayıp kadın, kayıptır mayıs

kim bilebilir, ‘sevmekten kim usanır?’

Zordur yeniden diyebilmek, çocukça gidişlere alışabilmek

zordur kalabalıkları göğüslemek, fırtınaları dindirmek

varılacak bir liman bulabilmek,

sonra bir ‘YAZ’ sabahı, mayısta yarım kalan rüyayı görmek

hadi bir gayret, çocuk çığlıkları tutmuş ellerinden, bekliyor şiirler

yürü küçük kız, ödünç kanatları at, öp zamanın bahçesindeki erkeği

tuttuğun dilek gerçekleşti, bahar bahçene geldi, yaseminler filizlendi

Lefkoşa kadar hasretlerin bitti, telli duvaklı şehirlerde oynanıyor çiftetelli…

 

Şiir Şiir Şiir… Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

 

HAYALLERİM

Ben hayal kurarım
Hayaller de kurarım
Çok güzeldir hayaller
Hayallerimin peşinde koşarım.

Naz BÜYÜKKAL

 

TATİLDEYİM

Tatil geldi
Biraz da dinlenelim
Ah ah…

**

Tatil geldi
Son günü
Çok üzüldüm
Tatil gitme.

Ela ÖZÇELİK

 

TEK HAYALİM

Bir hayalim var.
Bilir misiniz nedir?
Şair olacağım
Şiirler yazacağım
Tek hayalim budur.
Karar verdim
Ben şair olacağım.
Kimse bana karışamaz!
Ben şair olacağım.
Tek hayalim bu!
Ben şiirler yazacağım.
Yaz yaz bitmeyecek
Şiirlerim

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KİTAPLARIM

Kitaplarımı severim
Onlar beni başka dünyalara uçurur
Kitaplar bize çok şey öğretir
Bu yüzden kitapları sevin.

Sudenaz MİLLİ

 

YASEMİN

Yasemin özel bir çiçektir
O kadar güzel parlıyor ki!
Yasemin o güzel kokan
Kokunu bana ver
Onu kim alırsa
Hayallere dolaşır yasemin.

Kayra KARA

 

 

 

 

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Adres Kıbrıs 366 Sayısı

Adres Kıbrıs 366 Sayısı

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