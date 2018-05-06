Şiirlerle büyüsün çocuklar

Şirin Zaferyıldızı

Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar,

Her ‘Mayıs’ geldiğinde, umutlar yerine anılar küllenir bir yerlerde

çokça baharı yaşamak varken, kurtulamaz yürek, kıştan ibaret!

Bir mum söner, bir dilek tutulur, bir çocuk doğar

kayıp ada(m), kayıptır çocuk, kayıp kadın, kayıptır mayıs

kim bilebilir, ‘sevmekten kim usanır?’

Zordur yeniden diyebilmek, çocukça gidişlere alışabilmek

zordur kalabalıkları göğüslemek, fırtınaları dindirmek

varılacak bir liman bulabilmek,

sonra bir ‘YAZ’ sabahı, mayısta yarım kalan rüyayı görmek

hadi bir gayret, çocuk çığlıkları tutmuş ellerinden, bekliyor şiirler

yürü küçük kız, ödünç kanatları at, öp zamanın bahçesindeki erkeği

tuttuğun dilek gerçekleşti, bahar bahçene geldi, yaseminler filizlendi

Lefkoşa kadar hasretlerin bitti, telli duvaklı şehirlerde oynanıyor çiftetelli…

Şiir Şiir Şiir… Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin... Şiirlerin ışığı yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

HAYALLERİM

Ben hayal kurarım

Hayaller de kurarım

Çok güzeldir hayaller

Hayallerimin peşinde koşarım.

Naz BÜYÜKKAL

TATİLDEYİM

Tatil geldi

Biraz da dinlenelim

Ah ah…

**

Tatil geldi

Son günü

Çok üzüldüm

Tatil gitme.

Ela ÖZÇELİK

TEK HAYALİM

Bir hayalim var.

Bilir misiniz nedir?

Şair olacağım

Şiirler yazacağım

Tek hayalim budur.

Karar verdim

Ben şair olacağım.

Kimse bana karışamaz!

Ben şair olacağım.

Tek hayalim bu!

Ben şiirler yazacağım.

Yaz yaz bitmeyecek

Şiirlerim

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KİTAPLARIM

Kitaplarımı severim

Onlar beni başka dünyalara uçurur

Kitaplar bize çok şey öğretir

Bu yüzden kitapları sevin.

Sudenaz MİLLİ

YASEMİN

Yasemin özel bir çiçektir

O kadar güzel parlıyor ki!

Yasemin o güzel kokan

Kokunu bana ver

Onu kim alırsa

Hayallere dolaşır yasemin.

Kayra KARA